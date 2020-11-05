https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html

Вирусолог определил влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

Вирусолог определил влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T05:16

2020-11-05T05:16

2020-11-05T05:16

распространение нового коронавируса

наталья пшеничная

анатолий альтштейн

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение коронавирусом.По его словам, вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.Альтштейн добавил, что этот вопрос недостаточно изучен. Однако он призывает уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.Необычный симптом коронавирусаРанее стало известно, что среди симптомов коронавирусной инфекции встречается заложенность ушей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Специалист сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.По словам Пшеничной, этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.Места "незаметного" зараженияБывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что "незаметно" заразиться коронавирусом, в первую очередь, можно в метро в час пик. Он призывает всегда носить маску в общественном транспорте.Онищенко заявил о необходимости отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.Специалист добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев подтвердил, что при поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582608654.html

https://ria.ru/20201104/neuyazvimaya-1583052667.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пшеничная, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, турция, общество