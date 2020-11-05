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https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583098783.html
Вирусолог определил влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор
Вирусолог определил влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор
Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T05:16
2020-11-05T05:16
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение коронавирусом.По его словам, вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.Альтштейн добавил, что этот вопрос недостаточно изучен. Однако он призывает уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.Необычный симптом коронавирусаРанее стало известно, что среди симптомов коронавирусной инфекции встречается заложенность ушей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Специалист сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.По словам Пшеничной, этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.Места "незаметного" зараженияБывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что "незаметно" заразиться коронавирусом, в первую очередь, можно в метро в час пик. Он призывает всегда носить маску в общественном транспорте.Онищенко заявил о необходимости отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.Специалист добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев подтвердил, что при поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582608654.html
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наталья пшеничная, анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, турция, общество

Вирусолог определил влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

05:16 05.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинский работник в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение коронавирусом.
По его словам, вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.
"Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно", — высказался Альтштейн.
Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.

"Еще такая повторная инфекция может оказаться, хоть и редко, но более тяжелой, чем первая", — предупредил он.

Альтштейн добавил, что этот вопрос недостаточно изучен. Однако он призывает уже переболевших людей вести себя аккуратно и соблюдать меры предосторожности наравне с остальными.
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Необычный симптом коронавируса

Ранее стало известно, что среди симптомов коронавирусной инфекции встречается заложенность ушей. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Специалист сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.
По словам Пшеничной, этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу.
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Места "незаметного" заражения

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, что "незаметно" заразиться коронавирусом, в первую очередь, можно в метро в час пик. Он призывает всегда носить маску в общественном транспорте.
Онищенко заявил о необходимости отказаться от лифтов в пользу лестниц, если это позволяет этажность дома, так как в этом случае риск заразиться существенно снижается.
"Еще одно опасное место — коммунальные квартиры, которые, к сожалению, у нас пока остаются. В них особую угрозу несут кухни, где народ постоянно тусуется, как говорит молодежь", — рассказал бывший главный санитарный врач.
Специалист добавил, что в число рискованных мест также можно включить эскалаторы и вагоны старых поездов, где нет автоматической системы проветривания.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев подтвердил, что при поездках в лифте существует риск заражения коронавирусом, если в нем перед этим проехал больной человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоТурцияОбщество
 
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