https://ria.ru/20201105/korabli-1583255500.html

Газовые месторождения Израиля будут охранять боевые корабли "Саар 6"

Газовые месторождения Израиля будут охранять боевые корабли "Саар 6"

Газовые месторождения, расположенные в акватории Израиля, будут охранять приобретённые у Германии боевые корветы класса "Саар 6", первый из которых поступит на... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:39

2020-11-05T19:39

2020-11-05T19:39

thyssenkrupp

германия

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Газовые месторождения, расположенные в акватории Израиля, будут охранять приобретённые у Германии боевые корветы класса "Саар 6", первый из которых поступит на вооружение Израиля 11 ноября, сообщил на брифинге глава проекта "Маген" (Щит) подполковник Г.Н."Корабли были построены на германской судоверфи концерна ThyssenKrupp. Мы говорим о четырёх кораблях, которые относятся к классу морских патрульных корветов. Корвет относится к категории судов водоизмещением 2000 тонн", - сообщил представитель армии.Первое судно под названием "Маген" уже прибыло в Израиль, в течение ближайшего года на вооружение израильской армии будут поставлены еще три подобных корвета "Оз", "Ацмаут" и "Ницахон".Корабли специально разработаны для защиты периметра морских границ и, в том числе, подводных месторождений природного газа. Длина судна составляет 90 метров, оно обслуживается экипажем из 80 человек, при этом четверть состава - женщины-военнослужащие. Корвет оснащён радаром системы "Адир", двумя батареями ПВО "Железный купол" а также четырьмя батареями ПВО "Барак 8" для перехвата ракет большой дальности. На корме корабля расположена вертолётная площадка. На вооружении корвета находятся ракеты класса "море-море" и скорострельная морская пушка калибра 76 мм, пулемёт "Тайфун"."Если вы посмотрите на "Саар 6", и я горд это говорить, это самый оснащённый из существующих кораблей по огневой мощи на квадратный метр своей площади", - отметил руководитель проекта "Маген". Судно было разработано германскими инженерами и доработано при участии израильских военных специалистов.Залежи природного газа в израильских территориальных водах были обнаружены в начале 2000 годов. В настоящее время 70% электроэнергии, потребляемой в Израиле, производится на основе природного газа из месторождений "Тамар", "Левиафан" и "Кариш-Танин", и в ближайшие годы, как ожидается, эта доля будет расти.

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

https://ria.ru/20201020/korabli-1580744725.html

германия

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

thyssenkrupp, германия, израиль, в мире