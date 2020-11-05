https://ria.ru/20201105/korabli-1583212480.html

В МИД прокомментировали требования США к Кипру по российским кораблям

В МИД прокомментировали требования США к Кипру по российским кораблям

В Москве не впервые обращают внимание, что Вашингтон в качестве условия для сотрудничества требует от других стран сворачивания взаимодействия с Россией,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:46

2020-11-05T16:46

2020-11-05T17:38

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

кипр

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве не впервые обращают внимание, что Вашингтон в качестве условия для сотрудничества требует от других стран сворачивания взаимодействия с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала высказывание помощника госсекретаря США Кларка Купера, который заявил о недовольстве Вашингтона тем, что Кипр продолжает пускать российские военные корабли в свои порты. По словам американского чиновника, отказ от этого позволит Никосии больше сотрудничать с США в оборонной сфере.По словам Захаровой, Россия уверена, что власти Кипра сохранят настрой на многовекторный внешнеполитический курс и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией.В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.

https://ria.ru/20201103/kipr-1582745145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/zolotoy-pasport-1582529124.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кипр, сша, в мире