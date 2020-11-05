В МИД прокомментировали требования США к Кипру по российским кораблям
16:46 05.11.2020 (обновлено: 17:38 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве не впервые обращают внимание, что Вашингтон в качестве условия для сотрудничества требует от других стран сворачивания взаимодействия с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала высказывание помощника госсекретаря США Кларка Купера, который заявил о недовольстве Вашингтона тем, что Кипр продолжает пускать российские военные корабли в свои порты. По словам американского чиновника, отказ от этого позволит Никосии больше сотрудничать с США в оборонной сфере.
"Такой подход противоречит неотъемлемому праву любого государства на проведение независимой внешней политики. Придерживаемся других принципов, как вы знаете. Никогда не увязываем развитие с партнерами двусторонних связей с характером их отношений с третьими странами. Не собираемся ставить других перед искусственным выбором "мы или Соединенные Штаты Америки". Исходим из того, что речь идет о суверенной прерогативе, основанной на подлинном равноправии. Отвергаем диалог по принуждению".
По словам Захаровой, Россия уверена, что власти Кипра сохранят настрой на многовекторный внешнеполитический курс и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.
Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.