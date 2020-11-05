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В МИД прокомментировали требования США к Кипру по российским кораблям
В МИД прокомментировали требования США к Кипру по российским кораблям
В Москве не впервые обращают внимание, что Вашингтон в качестве условия для сотрудничества требует от других стран сворачивания взаимодействия с Россией,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:46
2020-11-05T17:38
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
кипр
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве не впервые обращают внимание, что Вашингтон в качестве условия для сотрудничества требует от других стран сворачивания взаимодействия с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала высказывание помощника госсекретаря США Кларка Купера, который заявил о недовольстве Вашингтона тем, что Кипр продолжает пускать российские военные корабли в свои порты. По словам американского чиновника, отказ от этого позволит Никосии больше сотрудничать с США в оборонной сфере.По словам Захаровой, Россия уверена, что власти Кипра сохранят настрой на многовекторный внешнеполитический курс и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией.В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.
https://ria.ru/20201103/kipr-1582745145.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), кипр, сша, в мире

В МИД прокомментировали требования США к Кипру по российским кораблям

16:46 05.11.2020 (обновлено: 17:38 05.11.2020)
 
CC0 / adibalea / Порт Кирения, Кипр
Порт Кирения, Кипр - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
CC0 / adibalea /
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В Москве не впервые обращают внимание, что Вашингтон в качестве условия для сотрудничества требует от других стран сворачивания взаимодействия с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала высказывание помощника госсекретаря США Кларка Купера, который заявил о недовольстве Вашингтона тем, что Кипр продолжает пускать российские военные корабли в свои порты. По словам американского чиновника, отказ от этого позволит Никосии больше сотрудничать с США в оборонной сфере.
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США потребовали от Кипра перестать пускать в порты корабли ВМФ России

"Такой подход противоречит неотъемлемому праву любого государства на проведение независимой внешней политики. Придерживаемся других принципов, как вы знаете. Никогда не увязываем развитие с партнерами двусторонних связей с характером их отношений с третьими странами. Не собираемся ставить других перед искусственным выбором "мы или Соединенные Штаты Америки". Исходим из того, что речь идет о суверенной прерогативе, основанной на подлинном равноправии. Отвергаем диалог по принуждению".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
По словам Захаровой, Россия уверена, что власти Кипра сохранят настрой на многовекторный внешнеполитический курс и развитие взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
В начале октября СМИ сообщали, что после широкомасштабных российских учений у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных. На поиски США отправили военный вертолет и противолодочный самолет, которые не смогли найти субмарину.
Российские учения в Восточном Средиземноморье проходили в конце сентября. При этом в посольстве России в Греции отмечали, что такие маневры в регионе проводятся регулярно в полном соответствии с нормами международного права.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КипрСШАВ мире
 
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