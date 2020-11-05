https://ria.ru/20201105/kopengagen-1582894454.html
В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья
В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья
Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:47
2020-11-05T00:47
2020-11-05T01:07
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать, сообщает ЕвроПульс. Это часть новой программы озеленения города.Саженцы характерных для Дании пород деревьев можно будет сажать в общедоступных местах: например, во дворе дома и даже на частной территории, но не дальше, чем за 10 метров от общественного пространства, чтобы была видна хотя бы крона дерева.Принять участие в проекте могут жители, кооперативы и домовладельцы, а также компании. В результате ожидается, что появится больше тысячи новых деревьев. Похожая программа проводилась в пригородах Копенгагена в 2016-2018 годах. Тогда удалось высадить больше 1,5 тысячи растений.
https://ria.ru/20200120/1563548315.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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