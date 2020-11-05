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https://ria.ru/20201105/kopengagen-1582894454.html
В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья
В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья
Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 05.11.2020
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дания
копенгаген
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать, сообщает ЕвроПульс. Это часть новой программы озеленения города.Саженцы характерных для Дании пород деревьев можно будет сажать в общедоступных местах: например, во дворе дома и даже на частной территории, но не дальше, чем за 10 метров от общественного пространства, чтобы была видна хотя бы крона дерева.Принять участие в проекте могут жители, кооперативы и домовладельцы, а также компании. В результате ожидается, что появится больше тысячи новых деревьев. Похожая программа проводилась в пригородах Копенгагена в 2016-2018 годах. Тогда удалось высадить больше 1,5 тысячи растений.
https://ria.ru/20200120/1563548315.html
дания
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туризм, туристы, новости - туризм, дания, копенгаген

В Копенгагене начинают бесплатно раздавать деревья

00:47 05.11.2020 (обновлено: 01:07 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоТуристический катер у берегов Копенгагена
Туристический катер у берегов Копенгагена - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти Копенгагена готовы бесплатно выдавать жителям саженцы деревьев при условии, что они будут за ними ухаживать, сообщает ЕвроПульс.
Это часть новой программы озеленения города.
Саженцы характерных для Дании пород деревьев можно будет сажать в общедоступных местах: например, во дворе дома и даже на частной территории, но не дальше, чем за 10 метров от общественного пространства, чтобы была видна хотя бы крона дерева.
Принять участие в проекте могут жители, кооперативы и домовладельцы, а также компании. В результате ожидается, что появится больше тысячи новых деревьев. Похожая программа проводилась в пригородах Копенгагена в 2016-2018 годах. Тогда удалось высадить больше 1,5 тысячи растений.
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