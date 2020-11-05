https://ria.ru/20201105/kofein-1583167298.html
Диетолог назвал суточную норму кофеина
Диетолог назвал суточную норму кофеина
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал пить не больше трех чашек кофе в день и опроверг информацию о том, что их... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:46
2020-11-05T13:46
2020-11-05T17:34
виктор тутельян
общество
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал пить не больше трех чашек кофе в день и опроверг информацию о том, что их необходимо запивать водой.Тутельян уточнил, что кофеин может нарушить режим дня. Комментируя данные о том, что каждую чашку кофе якобы нужно запивать кружкой воды, он отметил, что такого правила нет.
https://ria.ru/20201105/pokhudenie-1583165759.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор тутельян, общество