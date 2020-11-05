Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/kofein-1583167298.html
Диетолог назвал суточную норму кофеина
Диетолог назвал суточную норму кофеина
Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал пить не больше трех чашек кофе в день и опроверг информацию о том, что их... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:46
2020-11-05T17:34
виктор тутельян
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5eee15e8ae7c5db0c044b0b01ff330f5.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал пить не больше трех чашек кофе в день и опроверг информацию о том, что их необходимо запивать водой.Тутельян уточнил, что кофеин может нарушить режим дня. Комментируя данные о том, что каждую чашку кофе якобы нужно запивать кружкой воды, он отметил, что такого правила нет.
https://ria.ru/20201105/pokhudenie-1583165759.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564368002_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_997e4ce9f4f14ffafdbe3044b8f7a53d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор тутельян, общество

Диетолог назвал суточную норму кофеина

13:46 05.11.2020 (обновлено: 17:34 05.11.2020)
 
© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Depositphotos / elena_n
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян посоветовал пить не больше трех чашек кофе в день и опроверг информацию о том, что их необходимо запивать водой.
"По разным данным, три раза в день по чашке кофе – это хороший такой стимулирующий. Там действует кофеин, это возбуждает человека, мобилизует его, поэтому три чашечки кофе вполне допустимы, но не перед сном", - сказал он на пресс-конференции.
Девушка ест салат - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
13:39
Главный диетолог Минздрава дал советы по похудению
Тутельян уточнил, что кофеин может нарушить режим дня. Комментируя данные о том, что каждую чашку кофе якобы нужно запивать кружкой воды, он отметил, что такого правила нет.
 
Виктор ТутельянОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния