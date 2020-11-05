В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в госпитале
НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о якобы истощенных запасах медицинского кислорода и переводе по этой причине больных в другие учреждения.
Ранее в социальных сетях распространили сообщение о том, что в МСЧ №2 4 ноября якобы закончился кислород и подключенных в аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов перевели в другой госпиталь.
"Информация о том, что в больнице закончился кислород, не соответствует действительности, хотя бы потому, что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. С учетом интенсивности его использования в респираторном госпитале на базе МСЧ №2 дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того", - привели в оперштабе региона комментарий главврача МЧС №2 Алексея Михленко.
Главврач подтвердил, что переводы пациентов из МСЧ №2 в другие респираторные госпитали, действительно, осуществляются. Так, в респираторный госпиталь на базе родильного дома №4 ежедневно переводятся больные со средне-тяжелым течением заболевания COVID-19. Перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, невозможен.
"Информация не соответствует действительности и логике. К тому же именно в МСЧ №2 накоплен большой опыт по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, и именно сюда осуществляются переводы пациентов в случае ухудшения их состояния из других госпиталей", - сказал Михленко.
По данным 4 ноября, в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлены 13144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8548.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.