https://ria.ru/20201105/kislorod-1583126634.html

В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в госпитале

В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в госпитале

Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о якобы истощенных запасах медицинского кислорода и переводе по... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:47

2020-11-05T10:47

2020-11-05T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

томск

томская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о якобы истощенных запасах медицинского кислорода и переводе по этой причине больных в другие учреждения.Ранее в социальных сетях распространили сообщение о том, что в МСЧ №2 4 ноября якобы закончился кислород и подключенных в аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов перевели в другой госпиталь."Информация о том, что в больнице закончился кислород, не соответствует действительности, хотя бы потому, что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. С учетом интенсивности его использования в респираторном госпитале на базе МСЧ №2 дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того", - привели в оперштабе региона комментарий главврача МЧС №2 Алексея Михленко.Главврач подтвердил, что переводы пациентов из МСЧ №2 в другие респираторные госпитали, действительно, осуществляются. Так, в респираторный госпиталь на базе родильного дома №4 ежедневно переводятся больные со средне-тяжелым течением заболевания COVID-19. Перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, невозможен."Информация не соответствует действительности и логике. К тому же именно в МСЧ №2 накоплен большой опыт по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, и именно сюда осуществляются переводы пациентов в случае ухудшения их состояния из других госпиталей", - сказал Михленко.По данным 4 ноября, в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлены 13144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8548.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583122568.html

https://ria.ru/20201026/rostov-na-donu-1581597673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томск, томская область, общество