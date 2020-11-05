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https://ria.ru/20201105/kislorod-1583126634.html
В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в госпитале
В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в госпитале
Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о якобы истощенных запасах медицинского кислорода и переводе по... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T10:47
2020-11-05T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томск
томская область
общество
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о якобы истощенных запасах медицинского кислорода и переводе по этой причине больных в другие учреждения.Ранее в социальных сетях распространили сообщение о том, что в МСЧ №2 4 ноября якобы закончился кислород и подключенных в аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов перевели в другой госпиталь."Информация о том, что в больнице закончился кислород, не соответствует действительности, хотя бы потому, что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. С учетом интенсивности его использования в респираторном госпитале на базе МСЧ №2 дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того", - привели в оперштабе региона комментарий главврача МЧС №2 Алексея Михленко.Главврач подтвердил, что переводы пациентов из МСЧ №2 в другие респираторные госпитали, действительно, осуществляются. Так, в респираторный госпиталь на базе родильного дома №4 ежедневно переводятся больные со средне-тяжелым течением заболевания COVID-19. Перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, невозможен."Информация не соответствует действительности и логике. К тому же именно в МСЧ №2 накоплен большой опыт по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, и именно сюда осуществляются переводы пациентов в случае ухудшения их состояния из других госпиталей", - сказал Михленко.По данным 4 ноября, в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлены 13144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8548.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583122568.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томск, томская область, общество

В Томске опровергли сообщения о нехватке кислорода в госпитале

10:47 05.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 5 ноя – РИА Новости. Главврач респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части №2 Томска опроверг информацию о якобы истощенных запасах медицинского кислорода и переводе по этой причине больных в другие учреждения.
Ранее в социальных сетях распространили сообщение о том, что в МСЧ №2 4 ноября якобы закончился кислород и подключенных в аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов перевели в другой госпиталь.
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"Информация о том, что в больнице закончился кислород, не соответствует действительности, хотя бы потому, что кислород для пациентов с дыхательной недостаточностью производится из воздуха на установленной кислородной станции. С учетом интенсивности его использования в респираторном госпитале на базе МСЧ №2 дважды в месяц проводятся профилактические работы на станции, в ходе которого наблюдается часовое снижение объема, не более того", - привели в оперштабе региона комментарий главврача МЧС №2 Алексея Михленко.
Главврач подтвердил, что переводы пациентов из МСЧ №2 в другие респираторные госпитали, действительно, осуществляются. Так, в респираторный госпиталь на базе родильного дома №4 ежедневно переводятся больные со средне-тяжелым течением заболевания COVID-19. Перевод пациентов в тяжелом состоянии, находящихся в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, невозможен.
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"Информация не соответствует действительности и логике. К тому же именно в МСЧ №2 накоплен большой опыт по оказанию медицинской помощи пациентам с тяжелым течением заболевания, и именно сюда осуществляются переводы пациентов в случае ухудшения их состояния из других госпиталей", - сказал Михленко.
По данным 4 ноября, в Томской области зарегистрирован 201 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в Томской области установлены 13144 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 8548.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТомскТомская областьОбщество
 
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