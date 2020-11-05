Питчинг проектов анимационных фильмов и фильмов для семейной аудитории
10 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию очной защиты проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и фильмов для детской и семейной аудитории.
Участники:
- советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
- генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана СЛАЩЕВА;
- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- главный редактор объединенной редакции "Фильм Про / Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;
- продюсер, генеральный директор ЗАО "Дирекция кино" Анатолий МАКСИМОВ;
- генеральный продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн", президент ОРКФ "Кинотавр" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- продюсер, директор кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- генеральный директор ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" Антон СИРЕНКО;
- продюсер, учредитель ООО "Студия Бонанза" Джаник ФАЙЗИЕВ.
Расписание очной защиты проектов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
- генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана СЛАЩЕВА;
- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- главный редактор объединенной редакции "Фильм Про / Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;
- продюсер, генеральный директор ЗАО "Дирекция кино" Анатолий МАКСИМОВ;
- генеральный продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн", президент ОРКФ "Кинотавр" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- продюсер, директор кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- генеральный директор ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" Антон СИРЕНКО;
- продюсер, учредитель ООО "Студия Бонанза" Джаник ФАЙЗИЕВ.
Расписание очной защиты проектов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru