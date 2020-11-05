https://ria.ru/20201105/kino-1583238323.html

Питчинг проектов анимационных фильмов и фильмов для семейной аудитории

Питчинг проектов анимационных фильмов и фильмов для семейной аудитории

10 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию очной защиты проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и фильмов для детской и семейной аудитории.

2020-11-05T18:11

2020-11-05T18:11

2020-11-05T18:11

анонсы

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Участники:- советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;- генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид ВЕРЕЩАГИН;- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;- председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана СЛАЩЕВА;- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;- главный редактор объединенной редакции "Фильм Про / Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;- продюсер, генеральный директор ЗАО "Дирекция кино" Анатолий МАКСИМОВ;- генеральный продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн", президент ОРКФ "Кинотавр" Александр РОДНЯНСКИЙ;- продюсер, директор кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;- генеральный директор ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" Антон СИРЕНКО;- продюсер, учредитель ООО "Студия Бонанза" Джаник ФАЙЗИЕВ.Расписание очной защиты проектов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы