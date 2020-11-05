Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/kino-1583238323.html
Питчинг проектов анимационных фильмов и фильмов для семейной аудитории
Питчинг проектов анимационных фильмов и фильмов для семейной аудитории
10 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию очной защиты проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и фильмов для детской и семейной аудитории.
2020-11-05T18:11
2020-11-05T18:11
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1583238323.jpg?1604589098
Участники:- советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;- генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид ВЕРЕЩАГИН;- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;- председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана СЛАЩЕВА;- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;- главный редактор объединенной редакции "Фильм Про / Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;- продюсер, генеральный директор ЗАО "Дирекция кино" Анатолий МАКСИМОВ;- генеральный продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн", президент ОРКФ "Кинотавр" Александр РОДНЯНСКИЙ;- продюсер, директор кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;- генеральный директор ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" Антон СИРЕНКО;- продюсер, учредитель ООО "Студия Бонанза" Джаник ФАЙЗИЕВ.Расписание очной защиты проектов.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Питчинг проектов анимационных фильмов и фильмов для семейной аудитории

18:11 05.11.2020
 
Читать ria.ru в
10 ноября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-трансляцию очной защиты проектов уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов и фильмов для детской и семейной аудитории.
Участники:
- советник Президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир ТОЛСТОЙ;
- генеральный директор ООО "Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова" Леонид ВЕРЕЩАГИН;
- первый заместитель генерального директора ВГТРК Антон ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ;
- генеральный директор ООО "СТС Медиа" Вячеслав МУРУГОВ;
- председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, председатель правления киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького Юлиана СЛАЩЕВА;
- продюсер, президент Гильдии продюсеров России Ренат ДАВЛЕТЬЯРОВ;
- главный редактор объединенной редакции "Фильм Про / Индустрия кино" Иван КУДРЯВЦЕВ;
- продюсер, генеральный директор ЗАО "Дирекция кино" Анатолий МАКСИМОВ;
- генеральный продюсер ООО "Нон-Стоп Продакшн", президент ОРКФ "Кинотавр" Александр РОДНЯНСКИЙ;
- продюсер, директор кинокомпании СТВ, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей СЕЛЬЯНОВ;
- генеральный директор ООО "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" Антон СИРЕНКО;
- продюсер, учредитель ООО "Студия Бонанза" Джаник ФАЙЗИЕВ.

Расписание очной защиты проектов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Глава офиса Зеленского прокомментировал ситуацию с водой в Крыму
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге приняли решение о приостановке работы фуд-кортов
Лента новостейМолния