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https://ria.ru/20201105/kanikuly-1583274038.html
В Ивановской области продлили школьные каникулы
В Ивановской области продлили школьные каникулы
Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:25
2020-11-05T22:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.Осенние каникулы в регионе из-за коронавирусной инфекции начались на неделю раньше, с 26 октября. Планировалось, что продолжатся они до 8 ноября включительно. Однако 5 ноября на брифинге глава облздрава Артур Фокин сообщил, что по решению регионального оперативного штаба в Ивановской области школьные каникулы продлены до 15 ноября."Заболеваемость сейчас растет, и наша задача - по максимуму разобщать большие коллективы. Для школьных коллективов дополнительная неделя каникул позволит нам держать под контролем ситуацию. Напоминаю, что и дополнительное образование на период каникул остается в дистанционном формате. И ограничение контактов детей - тоже необходимая сегодня мера, особенно важно ограничить общение с пожилыми родственниками", - приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.На брифинге Фокин рассказал о предварительных итогах тестирования на коронавирус учителей школ. На сегодняшний день получены результаты тестов у 4150 из более чем 6 тысяч протестированных педагогов. Из них 93% отрицательные, 7% – положительные. При этом из числа положительных тестов 283 - это педагоги города Иваново, по одному положительному тесту - в Гавриловом Посаде, Юже и Фурманове."Тестирование учителей позволило подтвердить тезис, что при соблюдении регламентов обучение является безопасным. Сейчас каникулы продлеваются с целью разрыва уже выявленных эпидцепочек", – заявил глава облздрава.В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области продлили школьные каникулы

22:25 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.
Осенние каникулы в регионе из-за коронавирусной инфекции начались на неделю раньше, с 26 октября. Планировалось, что продолжатся они до 8 ноября включительно. Однако 5 ноября на брифинге глава облздрава Артур Фокин сообщил, что по решению регионального оперативного штаба в Ивановской области школьные каникулы продлены до 15 ноября.
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"Заболеваемость сейчас растет, и наша задача - по максимуму разобщать большие коллективы. Для школьных коллективов дополнительная неделя каникул позволит нам держать под контролем ситуацию. Напоминаю, что и дополнительное образование на период каникул остается в дистанционном формате. И ограничение контактов детей - тоже необходимая сегодня мера, особенно важно ограничить общение с пожилыми родственниками", - приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.
На брифинге Фокин рассказал о предварительных итогах тестирования на коронавирус учителей школ. На сегодняшний день получены результаты тестов у 4150 из более чем 6 тысяч протестированных педагогов. Из них 93% отрицательные, 7% – положительные. При этом из числа положительных тестов 283 - это педагоги города Иваново, по одному положительному тесту - в Гавриловом Посаде, Юже и Фурманове.
"Тестирование учителей позволило подтвердить тезис, что при соблюдении регламентов обучение является безопасным. Сейчас каникулы продлеваются с целью разрыва уже выявленных эпидцепочек", – заявил глава облздрава.
В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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