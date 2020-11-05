https://ria.ru/20201105/kanikuly-1583274038.html
В Ивановской области продлили школьные каникулы
В Ивановской области продлили школьные каникулы
Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:25
2020-11-05T22:25
2020-11-05T22:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ивановская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.Осенние каникулы в регионе из-за коронавирусной инфекции начались на неделю раньше, с 26 октября. Планировалось, что продолжатся они до 8 ноября включительно. Однако 5 ноября на брифинге глава облздрава Артур Фокин сообщил, что по решению регионального оперативного штаба в Ивановской области школьные каникулы продлены до 15 ноября."Заболеваемость сейчас растет, и наша задача - по максимуму разобщать большие коллективы. Для школьных коллективов дополнительная неделя каникул позволит нам держать под контролем ситуацию. Напоминаю, что и дополнительное образование на период каникул остается в дистанционном формате. И ограничение контактов детей - тоже необходимая сегодня мера, особенно важно ограничить общение с пожилыми родственниками", - приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.На брифинге Фокин рассказал о предварительных итогах тестирования на коронавирус учителей школ. На сегодняшний день получены результаты тестов у 4150 из более чем 6 тысяч протестированных педагогов. Из них 93% отрицательные, 7% – положительные. При этом из числа положительных тестов 283 - это педагоги города Иваново, по одному положительному тесту - в Гавриловом Посаде, Юже и Фурманове."Тестирование учителей позволило подтвердить тезис, что при соблюдении регламентов обучение является безопасным. Сейчас каникулы продлеваются с целью разрыва уже выявленных эпидцепочек", – заявил глава облздрава.В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество
ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости.
Школьные каникулы в Ивановской области
продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.
Осенние каникулы в регионе из-за коронавирусной инфекции начались на неделю раньше, с 26 октября. Планировалось, что продолжатся они до 8 ноября включительно. Однако 5 ноября на брифинге глава облздрава Артур Фокин сообщил, что по решению регионального оперативного штаба в Ивановской области школьные каникулы продлены до 15 ноября.
"Заболеваемость сейчас растет, и наша задача - по максимуму разобщать большие коллективы. Для школьных коллективов дополнительная неделя каникул позволит нам держать под контролем ситуацию. Напоминаю, что и дополнительное образование на период каникул остается в дистанционном формате. И ограничение контактов детей - тоже необходимая сегодня мера, особенно важно ограничить общение с пожилыми родственниками", - приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.
На брифинге Фокин рассказал о предварительных итогах тестирования на коронавирус учителей школ. На сегодняшний день получены результаты тестов у 4150 из более чем 6 тысяч протестированных педагогов. Из них 93% отрицательные, 7% – положительные. При этом из числа положительных тестов 283 - это педагоги города Иваново
, по одному положительному тесту - в Гавриловом Посаде, Юже
и Фурманове
.
"Тестирование учителей позволило подтвердить тезис, что при соблюдении регламентов обучение является безопасным. Сейчас каникулы продлеваются с целью разрыва уже выявленных эпидцепочек", – заявил глава облздрава.
В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.