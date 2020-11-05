https://ria.ru/20201105/kanikuly-1583274038.html

В Ивановской области продлили школьные каникулы

В Ивановской области продлили школьные каникулы

Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:25

2020-11-05T22:25

2020-11-05T22:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ивановская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 5 ноя - РИА Новости. Школьные каникулы в Ивановской области продлены на неделю из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает в четверг правительство региона.Осенние каникулы в регионе из-за коронавирусной инфекции начались на неделю раньше, с 26 октября. Планировалось, что продолжатся они до 8 ноября включительно. Однако 5 ноября на брифинге глава облздрава Артур Фокин сообщил, что по решению регионального оперативного штаба в Ивановской области школьные каникулы продлены до 15 ноября."Заболеваемость сейчас растет, и наша задача - по максимуму разобщать большие коллективы. Для школьных коллективов дополнительная неделя каникул позволит нам держать под контролем ситуацию. Напоминаю, что и дополнительное образование на период каникул остается в дистанционном формате. И ограничение контактов детей - тоже необходимая сегодня мера, особенно важно ограничить общение с пожилыми родственниками", - приводит слова Фокина пресс-служба облправительства.На брифинге Фокин рассказал о предварительных итогах тестирования на коронавирус учителей школ. На сегодняшний день получены результаты тестов у 4150 из более чем 6 тысяч протестированных педагогов. Из них 93% отрицательные, 7% – положительные. При этом из числа положительных тестов 283 - это педагоги города Иваново, по одному положительному тесту - в Гавриловом Посаде, Юже и Фурманове."Тестирование учителей позволило подтвердить тезис, что при соблюдении регламентов обучение является безопасным. Сейчас каникулы продлеваются с целью разрыва уже выявленных эпидцепочек", – заявил глава облздрава.В Ивановской области зарегистрированы 12 097 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 128 диагнозов. Выздоровели в регионе 8599 пациентов с подтвержденным COVID-19, умер 181 пациент. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/zavershenie-1583255166.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

ивановская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество