https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html
Посольство проверяет данные о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
Посольство проверяет данные о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования заместителем главы Гудаутского района Тимуром Возбой врача, которая прибыла из РФ для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:28
2020-11-05T13:28
2020-11-05T13:28
коронавирус covid-19
гудаутский район
абхазия
в мире
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СУХУМ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования заместителем главы Гудаутского района Тимуром Возбой врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипведомства.Информация о том, что Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/iznasilovanie-1580977159.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, гудаутский район, абхазия, в мире