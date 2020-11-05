Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201105/iznasilovanie-1583162888.html
Посольство проверяет данные о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
Посольство проверяет данные о попытке изнасилования россиянки в Абхазии
Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования заместителем главы Гудаутского района Тимуром Возбой врача, которая прибыла из РФ для... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:28
2020-11-05T13:28
коронавирус covid-19
гудаутский район
абхазия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
СУХУМ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования заместителем главы Гудаутского района Тимуром Возбой врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипведомства.Информация о том, что Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/iznasilovanie-1580977159.html
гудаутский район
абхазия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, гудаутский район, абхазия, в мире

Посольство проверяет данные о попытке изнасилования россиянки в Абхазии

13:28 05.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СУХУМ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство России в Абхазии проверяет информацию о попытке изнасилования заместителем главы Гудаутского района Тимуром Возбой врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипведомства.
"Сейчас проводится проверка на предмет подлинности информации. Возможно, позже будет какое-то заявление по этому поводу", - сказали в посольстве.
Информация о том, что Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 12:47
Мигрант попытался изнасиловать петербурженку на улице и… не смог
 
Коронавирус COVID-19Гудаутский районАбхазияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:21Григорий Лепс записал песню к исторической драме "Грозный"
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
Лента новостейМолния