https://ria.ru/20201105/italiya-1583254284.html
В Италии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
В Италии выявили более 34 тысяч новых случаев COVID-19
Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 445 человек, общее число жертв эпидемии в стране достигло 40 192, следует из сводки министерства... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:33
2020-11-05T19:33
2020-11-05T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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РИМ, 5 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Жертвами коронавирусной инфекции в Италии за сутки стали 445 человек, общее число жертв эпидемии в стране достигло 40 192, следует из сводки министерства здравоохранения страны.Также в Италии побит очередной рекорд по числу выявленных заражений COVID-19 за сутки – зафиксировано 34 505 инфицированных. Таким образом, число случаев достигло 824 879.Столь высокий показатель смертности не выявлялся с 2 мая, когда от заражения скончались 474 человека.Накануне сообщалось о 352 жертвах эпидемии и 30,5 тысячи случаях заражения. Предыдущий рекорд по числу заражений был отмечен в субботу, 31 октября, когда выявили более 31 тысячи зараженных коронавирусом.Как следует из статистики, число выявленных случаев связано с количеством проведенных тестов на COVID: в четверг их было сделано 219 тысяч, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 4961 и превысило отметку в 312 тысяч. Накануне их было 5,1 тысячи.В изоляции по месту жительства находятся свыше 446 тысяч человек из 472 тысяч зараженных.Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло на 99 и достигло 2391, число госпитализированных превысило 23 тысячи (+1140 пациентов). Накануне рост этих показателей составлял 67 и 1002 пациентов соответственно.Нынешняя сводка поступила перед вступлением в силу в пятницу очередного правительственного декрета, который разделит 20 регионов страны на три категории в зависимости от ситуации с COVID-19 с отдельным пакетом распоряжений для каждой из них. Официально эти группы обозначены желтым, оранжевым и красным цветами.В "красных" регионах будет запрещена розничная торговля, за исключением продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. Внутри красной зоны запрещается любое передвижение без необходимости. Въезд и выезд в регионы с красным и оранжевым индексом также допускается только в особых случаях. В обеих категориях области с повышенной санитарной угрозой закрываются бары и рестораны, за исключением работы навынос или с доставкой. В "красную" зону попали Ломбардия, Пьемонт, Валле-Д'Аоста и Калабрия.Общими для всей территории страны мерами станут введение комендантского часа с 10 вечера до 5 утра, закрытие музеев и прекращение работы торговых центров в выходные и пятницу.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579570390.html
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, италия, в мире
РИМ, 5 ноя – РИА Новости, Александр Логунов.
Жертвами коронавирусной инфекции в Италии
за сутки стали 445 человек, общее число жертв эпидемии в стране достигло 40 192, следует из сводки министерства здравоохранения страны.
Также в Италии побит очередной рекорд по числу выявленных заражений COVID-19 за сутки – зафиксировано 34 505 инфицированных. Таким образом, число случаев достигло 824 879.
Столь высокий показатель смертности не выявлялся с 2 мая, когда от заражения скончались 474 человека.
Накануне сообщалось о 352 жертвах эпидемии и 30,5 тысячи случаях заражения. Предыдущий рекорд по числу заражений был отмечен в субботу, 31 октября, когда выявили более 31 тысячи зараженных коронавирусом.
Как следует из статистики, число выявленных случаев связано с количеством проведенных тестов на COVID: в четверг их было сделано 219 тысяч, что стало рекордным показателем с начала эпидемии в стране.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии резко увеличилось на 4961 и превысило отметку в 312 тысяч. Накануне их было 5,1 тысячи.
В изоляции по месту жительства находятся свыше 446 тысяч человек из 472 тысяч зараженных.
Число пациентов отделений интенсивной терапии выросло на 99 и достигло 2391, число госпитализированных превысило 23 тысячи (+1140 пациентов). Накануне рост этих показателей составлял 67 и 1002 пациентов соответственно.
Нынешняя сводка поступила перед вступлением в силу в пятницу очередного правительственного декрета, который разделит 20 регионов страны на три категории в зависимости от ситуации с COVID-19 с отдельным пакетом распоряжений для каждой из них. Официально эти группы обозначены желтым, оранжевым и красным цветами.
В "красных" регионах будет запрещена розничная торговля, за исключением продуктовых магазинов, аптек, табачных лавок и газетных киосков. Внутри красной зоны запрещается любое передвижение без необходимости. Въезд и выезд в регионы с красным и оранжевым индексом также допускается только в особых случаях. В обеих категориях области с повышенной санитарной угрозой закрываются бары и рестораны, за исключением работы навынос или с доставкой. В "красную" зону попали Ломбардия, Пьемонт, Валле-Д'Аоста и Калабрия.
Общими для всей территории страны мерами станут введение комендантского часа с 10 вечера до 5 утра, закрытие музеев и прекращение работы торговых центров в выходные и пятницу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.