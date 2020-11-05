https://ria.ru/20201105/gruziya-1583185445.html
Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков
Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков
Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:04
2020-11-05T15:04
2020-11-05T15:04
парламентские выборы в грузии — 2020
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.Грузинская оппозиция готовиться провести в Тбилиси в воскресенье масштабный митинг с требованием проведения новых парламентских выборов. Они не признают легитимность прошедших 31 октября парламентских выборов и отказываются от участия во втором туре и депутатских мандатов.Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%.
https://ria.ru/20201102/vybory-1582638842.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры митинга оппозиционеров в центре Тбилиси
В центре Тбилиси на проспекте Руставели собираются оппозиционные партии и их сторонники, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
2020-11-05T15:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире