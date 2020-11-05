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Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков
Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков
Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:04
2020-11-05T15:04
парламентские выборы в грузии — 2020
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.Грузинская оппозиция готовиться провести в Тбилиси в воскресенье масштабный митинг с требованием проведения новых парламентских выборов. Они не признают легитимность прошедших 31 октября парламентских выборов и отказываются от участия во втором туре и депутатских мандатов.Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%.
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тбилиси
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Кадры митинга оппозиционеров в центре Тбилиси
В центре Тбилиси на проспекте Руставели собираются оппозиционные партии и их сторонники, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов ЦИК, передает корреспондент РИА Новости.
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парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире

Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков

15:04 05.11.2020
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

"Мы никому не дадим права, тем более политическим партиям с криминальным прошлым, организовать беспорядки. Каждый нарушитель будет строго отвечать перед законом. Благодарю Центральную избирательную комиссию и сотрудников МВД Грузии за терпение, которое они проявляют в течение этих дней", - заявил Каладзе на брифинге.

Грузинская оппозиция готовиться провести в Тбилиси в воскресенье масштабный митинг с требованием проведения новых парламентских выборов. Они не признают легитимность прошедших 31 октября парламентских выборов и отказываются от участия во втором туре и депутатских мандатов.
Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%.
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Парламентские выборы в Грузии — 2020ТбилисиГрузияВ мире
 
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