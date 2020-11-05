https://ria.ru/20201105/gruziya-1583185445.html

Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков

Правящая партия в Грузии предупредила о последствиях беспорядков

Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:04

2020-11-05T15:04

2020-11-05T15:04

парламентские выборы в грузии — 2020

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Руководство Грузии сделает все, чтобы не позволить оппозиционным партиям организовать беспорядки в стране, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.Грузинская оппозиция готовиться провести в Тбилиси в воскресенье масштабный митинг с требованием проведения новых парламентских выборов. Они не признают легитимность прошедших 31 октября парламентских выборов и отказываются от участия во втором туре и депутатских мандатов.Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%.

https://ria.ru/20201102/vybory-1582638842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры митинга оппозиционеров в центре Тбилиси В центре Тбилиси на проспекте Руставели собираются оппозиционные партии и их сторонники, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов ЦИК, передает корреспондент РИА Новости. 2020-11-05T15:04 true PT0M17S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, тбилиси, грузия, в мире