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Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье
Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:11
2020-11-05T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Регион по-прежнему нуждается в медицинских кадрах, отметил Воробьев.В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время – почти 90 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье

21:11 05.11.2020 (обновлено: 21:34 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

"Неделя к неделе госпитализация (пациентов с коронавирусом – ред.) растёт", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Регион по-прежнему нуждается в медицинских кадрах, отметил Воробьев.
В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время – почти 90 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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