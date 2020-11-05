https://ria.ru/20201105/gospitalizatsiya-1583266701.html
Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье
Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:11
2020-11-05T21:11
2020-11-05T21:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Регион по-прежнему нуждается в медицинских кадрах, отметил Воробьев.В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время – почти 90 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)