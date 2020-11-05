https://ria.ru/20201105/gospitalizatsiya-1583266701.html

Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье

Воробьев заявил о росте числа госпитализаций в Подмосковье

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:11

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2020-11-05T21:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье продолжает расти, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Регион по-прежнему нуждается в медицинских кадрах, отметил Воробьев.В четверг в Подмосковье выявили 588 пациентов с COVID-19, за все время – почти 90 тысяч.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, московская область (подмосковье)