https://ria.ru/20201105/genplan-1583136631.html

В Переславле-Залесском примут новый генплан

В Переславле-Залесском примут новый генплан

Депутатам Переславль-Залесской городской думы в декабре предстоит утвердить новый генплан городского округа, который даст толчок экономическому развитию... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T11:48

2020-11-05T11:48

2020-11-05T11:48

ярославская область

дмитрий миронов

единая россия

переславль-залесский

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Депутатам Переславль-Залесской городской думы в декабре предстоит утвердить новый генплан городского округа, который даст толчок экономическому развитию Переславского городского округа: одной из доминант в этом процессе станет развитие туризма в рамках программы социально-экономического развития региона, утвержденной губернатором Дмитрием Мироновым.Генеральный план разрабатывался под контролем правительства региона: областные департаменты тщательно анализировали его, делали необходимые замечания, помогали квалифицированным советом-словом, совершенствовали вместе с разработчиками. Такая позиция правительства области была связана не только с законодательной необходимостью, а прежде всего с тем, чтобы новый генеральный план города способствовал поступлению инвестиций и развитию бизнеса на переславской земле.Из города- в округОснованный в 1152 году Юрием Долгоруким Переславль-Залесский, расположенный на берегу живописного озера Плещеево, – жемчужина туристического маршрута "Золотое кольцо России". Один из самых популярных городов маршрута, например, в прошлом году его посетили 503,2 тысячи туристов, это почти в 9 раз больше населения самого города.В 2018 году произошло событие, которое можно назвать историческим – Переславль прирос дополнительными территориями: его объединили с Нагорьевским, Пригородным и Рязанцевским сельскими поселениями, появился единый городской округ. Возникла необходимость приведения документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством, и прежде всего – принять новый генеральный план, который регулирует земельные отношения - установку категорий земель и видов разрешенного использования."Наследство нам досталось достаточно тяжелое. В поселениях были очень старые генпланы. И для нас задача разработать и принять единый генеральный план была архиважной. Мы учитывали все пожелания, которые приходили в комиссию по разработке генплана. Скрупулезно следили, чтобы, не дай бог, где-то были допущены нарушения в переводе земель из одной категории в другую", - рассказал глава городского поселения Валерий Астраханцев."В первую очередь у нас, конечно, стояла задача развития территории в рамках туристической привлекательности. Мы хотим привлечь сюда не вредные производства, а развивать рекреационную деятельность, гостиничный, ресторанный бизнес, то есть все то, что не имеет негативного воздействия на территорию, не портит экологию", - добавил он.С момента начала разработки проекта генплана в администрацию поступило более 500 предложений по внесению изменений в проект от заинтересованных юридических и физических лиц, а также подведомственных учреждений. Все эти моменты согласовывались с департаментами правительства Ярославской области.На берегу озераКамнем преткновения стали два участка на берегу озера Плещеево, недалеко от знаменитой достопримечательности – Синего камня. Частично участки входят в границы охранной зоны национального парка "Плещеево озеро". Генплан подразумевал перевод этих участков в земли населенных пунктов и рекреации. Некоторые участники публичных слушаний требовали, чтобы территория оставались в статусе земель сельхозназначения, и любое строительство здесь оставалось бы под запретом."Мы пытались объяснить, что на этих землях каждый год собираются толпы неорганизованных туристов с палатками, которые наносят экологии гораздо больший вред, чем, если бы там, например, кто-то построил мини-гостиницу. Или, допустим, организовал глэмпинг, это сейчас востребовано. Мы пытались объяснить, что изменение статуса земель не означает, что завтра там начнется строительство. Нужно получить разрешение, а это поэтапный процесс согласований на разных уровнях, и у застройщика должен быть план развития территории. Но нас не слышали", - рассказал Астраханцев.В итоге власти пошли навстречу людям. Статус земель спорных участков остался прежним.Медлить нельзя, принимать"Весь этот шум только задерживает принятие важного для города документа. Он согласован со всеми министерствами и ведомствами, и его надо принимать. Надо просто ставить жесткие требования к выполнению той или иной деятельности на территории, и их выполнять. Если представители общественности увидят нарушения, например, бессистемную застройку, загрязнение окружающей среды – вот тогда надо поднимать шум, но не тормозить развитие города", - уверен директор переславского завода ЛИТ Николай Шилов.По его словам, отсутствие генплана не дает возможности работать потенциальным инвесторам.Городские власти уверены – благодаря генплану инвестпривлекательность Переславля-Залесского заметно повысится. "Генплан дает определенность, в первую очередь, для предпринимателей. Со сменой статуса земель многие бизнесмены, которые до сих пор не могли реализовать свои проекты, приступят к работе", - подчеркнул глава города.В качестве одного из примеров Астраханцев рассказал об идее развития в городском округе площадки для малой и средней авиации. На месте бывшего сельскохозяйственного аэродрома инвестор планирует сделать площадку для дозаправки вертолетов и малых летательных самолетов. "Плюс ко всему это будет зона для развития системы ДОСААФ, молодежь будет обучаться прыжкам с парашютом. Ну и третья задумка - зона туризма. Гостей города будут катать на самолетах над озером и показывать городские красоты", - отметил собеседник.Решающая стадияСейчас в городской администрации вносят последние штрихи в документ и в декабре его представят на рассмотрение депутатов Переславль-Залесской городской думы."Основная задача, стоящая перед генпланом, кроме, конечно, того, что он должен быть принят, - чтобы он был неотменяем, законен. Депутаты, которые будут принимать окончательное решение по принятию документа, будут смотреть прежде всего именно на это. Отмена генплана или каких-то его составляющих создает ненужные риски для всех", - заявил РИА Новости депутат Переславль-Залесской городской думы, председатель фракции "Единая Россия" Сергей Царев.Прецедент уже был – в 2015 году по решению суда был отменен генплан, в итоге множество инвесторов не смогли продолжить свою деятельность, что нанесло урон экономике. Новый документ возвращает им возможность продолжить работу, а также открывает двери многим другим инвесторам."Если говорить о том же проекте малой авиации рядом с городом – это классная штука. Это и туристическая привлекательность, и новые рабочие и образовательные места, это новые возможности для города. На самом деле, таких вроде бы небольших, но значимых проектов очень много, и без генплана они все находятся в режиме ожидания", - отметил Царев.По его словам, еще одним важным моментом является то, что перевод земли из категории сельхозначения влечет за собой повышение налоговой базы по земельному налогу, который полностью попадает в муниципальный бюджет, а для небогатых муниципалитетов это крайне важно. При этом, подчеркнул собеседник, генплан подразумевает изменение статуса лишь небольшого процента сельхозугодий округа."Новый проект генплана нужен еще и для того, чтобы потом разработать новые ПЗЗ (правила землепользования и застройки – ред.), которые определили бы возможности использования земельных участков в охранной зоне национального парка "Плещеево озеро", а это огромная и крайне важная часть городского округа. Этим землям тоже необходимо развиваться, и важно решить, как именно", - подчеркнул депутат.Важный документДиректор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Артем Иванов уверен, что в декабре генплан будет утвержден."Во время разработки документа и тем более во время согласования на региональном и федеральном уровнях правительство Ярославской области курировало процесс. Мы поставили перед руководителями городского округа Переславль-Залесский задачу при разработке и принятии генплана максимально учесть интересы жителей, нюансы функционирования традиционно сложившейся городской инфраструктуры. Сейчас утвержден вариант, который сохраняет уникальную составляющую зоны вокруг Плещеева озера и дает возможности развития территории. Уверен, этот вариант устраивает всех", - сказал Иванов.Он добавил, что документ также соответствует концепции новой экологической политики Ярославской области, утвержденной постановлением правительства региона в ноябре 2018 года. Целью концепции, принятие которой инициировал губернатор Дмитрий Миронов, являются "охрана природных ресурсов и обеспечение их рационального использования, сохранение природных систем для устойчивого развития общества, обеспечения экологической безопасности населения Ярославской области".

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https://ria.ru/20200910/raskopki-1577021660.html

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https://ria.ru/20200919/yaroslavl-1577447665.html

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переславль-залесский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, единая россия, переславль-залесский, общество