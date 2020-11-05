https://ria.ru/20201105/finansirovanie-1583093223.html

ОБСЕ озабочена прозрачностью финансирования избирательных кампаний в США

ОБСЕ озабочена прозрачностью финансирования избирательных кампаний в США

Серьезная озабоченность относительно прозрачности финансирования избирательных кампаний в США есть у ОБСЕ, заявили в наблюдательной миссии, комментируя выборы. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T01:45

2020-11-05T01:45

2020-11-05T01:45

выборы президента сша — 2020

обсе

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Серьезная озабоченность относительно прозрачности финансирования избирательных кампаний в США есть у ОБСЕ, заявили в наблюдательной миссии, комментируя выборы."Регулирование финансирования кампаний оформлено федеральным законодательством и решениями Верховного суда и других судов. Индивидуальные пожертвования кандидатам ограничены и должны быть полностью раскрыты", - добавили в миссии.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, вашингтон (город), сша, в мире