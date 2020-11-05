https://ria.ru/20201105/finansirovanie-1583093223.html
ОБСЕ озабочена прозрачностью финансирования избирательных кампаний в США
ОБСЕ озабочена прозрачностью финансирования избирательных кампаний в США
Серьезная озабоченность относительно прозрачности финансирования избирательных кампаний в США есть у ОБСЕ, заявили в наблюдательной миссии, комментируя выборы. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:45
2020-11-05T01:45
2020-11-05T01:45
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Серьезная озабоченность относительно прозрачности финансирования избирательных кампаний в США есть у ОБСЕ, заявили в наблюдательной миссии, комментируя выборы."Регулирование финансирования кампаний оформлено федеральным законодательством и решениями Верховного суда и других судов. Индивидуальные пожертвования кандидатам ограничены и должны быть полностью раскрыты", - добавили в миссии.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, вашингтон (город), сша, в мире