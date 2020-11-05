Жихарев: "зеленая энергетика" может привлечь триллионные инвестиции
© Фото : Ассоциация развития возобновляемой энергетикиДиректор Ассоциации возобновляемой энергетики России Алексей Жихарев
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сектор "зеленой энергетики" способен привлечь к 2035 году инвестиции в сумме около 1,2 триллиона рублей, считает директор Ассоциации возобновляемой энергетики России Алексей Жихарев.
Он выступил в рамках онлайн-конференции "Перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России".
"До 2024 года на территории России должно появиться до 6 гигаватт мощностей. Сектор уже сейчас обеспечил привлечение инвестиций в экономику России больше, чем на 200 миллиардов рублей, а к 2024 году будет привлечено еще более 400 миллиардов. В перспективе до 2035 года можно привлечь еще более 600 миллиардов рублей инвестиций", — сказал Жихарев.
В ближайшее время правительством РФ будет в деталях утверждаться программа государственной поддержки отрасли. Точные параметры продления программы после 2024 года пока не утверждены. В обсуждаемой версии предполагается, что будет определен общий инвестресурс, в рамках которого будут отбираться проекты. Если проекты будут дешевле, то в программу может попасть больший объем мощности. Речь идет об инвестиционных ресурсах в 400 миллиардов рублей до 2035 года, то есть на эту сумму будет построена возобновляемая генерация в рамках программы.
Участники конференции – руководители предприятий, работающих с возобновляемыми источниками энергии, считают важным, чтобы господдержка сектора не сократилась ниже предусмотренных ранее минимальных параметров.
"Решения правительства ожидают, прежде всего, инвесторы. Для них это – определение ситуации на ближайшие десятилетия. Нужен четкий сигнал, что развитие отрасли в ближайшее время продолжится. Но ближайшие десятилетия будут важны не только для развития ВИЭ на оптовом рынке. Сейчас мы находимся на старте развития зеленой энергетики на розничном и микророзничном рынке. В России есть изолированные регионы, где хоть и в небольших объемах, но использование энергии из возобновляемых источников является насущной потребностью", - отметил, в свою очередь, заместитель председателя правления Ассоциации "НП "Совет рынка" Олег Баркин.
Инвестиции в сектор предполагаются долгосрочные. Договоры на оптовом рынке заключаются обычно на 15 лет, включая несколько лет, необходимых на принятие решения. Таким образом, инвесторы, по словам Баркина, хотят видеть свое будущее на несколько десятилетий вперед.
"Следует учитывать мировые тренды - сценарии введения Евросоюзом углеродного налога. Тогда к традиционной генерации должна будет добавлена доля "углеродоемкости". Уже сейчас в ряде случаев электроэнергия от ВИЭ дешевле, чем традиционная. Есть примеры тепловых электростанций, которые работают с небольшой загрузкой (30 гигаватт). Там стоимость энергии может превышать сотни рублей", - добавил Жихарев.
По словам генерального директора "Вестас Рус" Кимала Юсупова, цифра господдержки в 400 миллиардов рублей означает, что этот объем рынка будет поделен между тремя секторами – ветроэнергетикой, солнечной и малыми ГЭС.
"Для ветроэнергетики - в самом оптимистичном сценарии - это ввод порядка 400 МВт в год на всех игроков. С учетом того, что на рынке ветроэнергетики России сегодня 3 крупных игрока – это не более 150 МВт в год на каждого. Наш уникальный в России и СНГ завод по производству лопастей уже вышел на серийную мощность - 300 лопастей в год, или 100 ветроустановок, каждая из которых - 4, 2 МВт. То есть мы могли бы уже производить 420 МВт в год, а нам дадут максимум 150 МВт. Потому 400 миллиардов – это тот минимум, когда завод будет работать не на полную нагрузку, а на половину ее. Если сумма господдержки еще сократится – очевидно, что инвесторы уйдут, рынок сузится до одного игрока" - считает он.
По мнению вице-президента по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу компании "Фортум" Дмитрия Боровикова, участники рынка рассматривают будущее обсуждение, как ключевой элемент развития низкоуглеродной повестки для России.
"Мы знаем, что сейчас именно "зеленая энергетика" - приоритет для всех ключевых чиновников Евросоюза. В США климатическая повестка, экология, развитие альтернативных возобновляемых источников энергии обсуждалась в рамках предвыборной кампании. В России, к сожалению, происходит по-другому. Ужесточают требования по локализации производства, по экспорту, рассматривается возможность в два раза снизить размеры поддержки. Все это печально, потому что Россия может и не дождаться энергоперехода и возможности получить свои, "зеленые" киловатт-часы и не сможет соответствовать требованиям Евросоюза и ключевых торговых партнеров", - сказал он.
В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсной основе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Правительство РФ 27 октября продлило программу поддержки зеленой энергетики в РФ до 2035 года, однако решение о конкретных параметрах господдержки пока не принято.
27 октября, 17:54Правительство продлило программу поддержки зеленой энергетики