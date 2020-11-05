https://ria.ru/20201105/energetika-1583257018.html

Жихарев: "зеленая энергетика" может привлечь триллионные инвестиции

Жихарев: "зеленая энергетика" может привлечь триллионные инвестиции

Сектор "зеленой энергетики" способен привлечь к 2035 году инвестиции в сумме около 1,2 триллиона рублей, считает директор Ассоциации возобновляемой энергетики... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T19:49

2020-11-05T19:49

2020-11-05T19:49

анатолий жихарев

энергетика

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сектор "зеленой энергетики" способен привлечь к 2035 году инвестиции в сумме около 1,2 триллиона рублей, считает директор Ассоциации возобновляемой энергетики России Алексей Жихарев.Он выступил в рамках онлайн-конференции "Перспективы развития сектора возобновляемой энергетики в России"."До 2024 года на территории России должно появиться до 6 гигаватт мощностей. Сектор уже сейчас обеспечил привлечение инвестиций в экономику России больше, чем на 200 миллиардов рублей, а к 2024 году будет привлечено еще более 400 миллиардов. В перспективе до 2035 года можно привлечь еще более 600 миллиардов рублей инвестиций", — сказал Жихарев.В ближайшее время правительством РФ будет в деталях утверждаться программа государственной поддержки отрасли. Точные параметры продления программы после 2024 года пока не утверждены. В обсуждаемой версии предполагается, что будет определен общий инвестресурс, в рамках которого будут отбираться проекты. Если проекты будут дешевле, то в программу может попасть больший объем мощности. Речь идет об инвестиционных ресурсах в 400 миллиардов рублей до 2035 года, то есть на эту сумму будет построена возобновляемая генерация в рамках программы. Участники конференции – руководители предприятий, работающих с возобновляемыми источниками энергии, считают важным, чтобы господдержка сектора не сократилась ниже предусмотренных ранее минимальных параметров. "Решения правительства ожидают, прежде всего, инвесторы. Для них это – определение ситуации на ближайшие десятилетия. Нужен четкий сигнал, что развитие отрасли в ближайшее время продолжится. Но ближайшие десятилетия будут важны не только для развития ВИЭ на оптовом рынке. Сейчас мы находимся на старте развития зеленой энергетики на розничном и микророзничном рынке. В России есть изолированные регионы, где хоть и в небольших объемах, но использование энергии из возобновляемых источников является насущной потребностью", - отметил, в свою очередь, заместитель председателя правления Ассоциации "НП "Совет рынка" Олег Баркин. Инвестиции в сектор предполагаются долгосрочные. Договоры на оптовом рынке заключаются обычно на 15 лет, включая несколько лет, необходимых на принятие решения. Таким образом, инвесторы, по словам Баркина, хотят видеть свое будущее на несколько десятилетий вперед.По словам генерального директора "Вестас Рус" Кимала Юсупова, цифра господдержки в 400 миллиардов рублей означает, что этот объем рынка будет поделен между тремя секторами – ветроэнергетикой, солнечной и малыми ГЭС. По мнению вице-президента по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу компании "Фортум" Дмитрия Боровикова, участники рынка рассматривают будущее обсуждение, как ключевой элемент развития низкоуглеродной повестки для России. В России с 2014 по 2024 годы действует программа поддержки "зеленой энергетики", в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсной основе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ. Правительство РФ 27 октября продлило программу поддержки зеленой энергетики в РФ до 2035 года, однако решение о конкретных параметрах господдержки пока не принято.

https://ria.ru/20201102/limarenko-1582321297.html

https://ria.ru/20201027/energetika-1581806591.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий жихарев, энергетика, новости компаний - экономика