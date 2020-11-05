https://ria.ru/20201105/dzhordzhiya-1583280554.html

В Джорджии рассказали, когда закончится подсчет голосов

В Джорджии рассказали, когда закончится подсчет голосов

Подсчет голосов в ключевом для американских президентских выборов спорном штате Джорджия завершится через 10 дней после прошедшего 3 ноября голосования, сообщил РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T23:21

2020-11-05T23:21

2020-11-05T23:48

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

джорджия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов в ключевом для американских президентских выборов спорном штате Джорджия завершится через 10 дней после прошедшего 3 ноября голосования, сообщил журналистам представитель избирательной комиссии штата Габриэль Стерлинг.Джорджия с 16 выборщиками - один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. При этом после подсчета 99% голосов между кандидатами минимальная разница в 12,7 тысяч голосов: у Дональда Трампа 49,5%, у Джо Байдена - 49,3%. Штаб Трампа при этом подал иск в суд Джорджия с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.На данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена - 264. Остальные три штата, победа в которых не определена - Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков), Невада - 6 выборщиков.

джорджия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-05T23:21 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире