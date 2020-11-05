https://ria.ru/20201105/donbass-1583226728.html

В Киеве рассказали, кто должен обеспечивать порядок в Донбассе

В Киеве рассказали, кто должен обеспечивать порядок в Донбассе

Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что после "вывода незаконных формирований и наемников" из Донбасса РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:23

2020-11-05T17:23

2020-11-05T17:23

смм обсе

обсе

донбасс

петр порошенко

украина

в мире

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что после "вывода незаконных формирований и наемников" из Донбасса порядок на этих территориях должна обеспечивать полицейская миссия ОБСЕ с привлечением украинской Национальной полиции.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывание в Донбассе полицейской миссии.Кроме того, Резников считает, что к патрулированию территорий могут быть привлечены подразделения охраны общественного порядка с участием граждан Украины, в том числе жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса."Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - добавил он.

донбасс

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смм обсе, обсе, донбасс, петр порошенко, украина, в мире