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В Киеве рассказали, кто должен обеспечивать порядок в Донбассе
В Киеве рассказали, кто должен обеспечивать порядок в Донбассе
Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что после "вывода незаконных формирований и наемников" из Донбасса РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:23
2020-11-05T17:23
смм обсе
обсе
донбасс
петр порошенко
украина
в мире
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что после "вывода незаконных формирований и наемников" из Донбасса порядок на этих территориях должна обеспечивать полицейская миссия ОБСЕ с привлечением украинской Национальной полиции.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывание в Донбассе полицейской миссии.Кроме того, Резников считает, что к патрулированию территорий могут быть привлечены подразделения охраны общественного порядка с участием граждан Украины, в том числе жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса."Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - добавил он.
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смм обсе, обсе, донбасс, петр порошенко, украина, в мире

В Киеве рассказали, кто должен обеспечивать порядок в Донбассе

17:23 05.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что после "вывода незаконных формирований и наемников" из Донбасса порядок на этих территориях должна обеспечивать полицейская миссия ОБСЕ с привлечением украинской Национальной полиции.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывание в Донбассе полицейской миссии.

"Появляется вопрос: кто же после этого будет обеспечивать охрану общественного порядка на этих территориях… Мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию", - заявил Резников в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг. По его словам, такая миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами.

Кроме того, Резников считает, что к патрулированию территорий могут быть привлечены подразделения охраны общественного порядка с участием граждан Украины, в том числе жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
"Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - добавил он.
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