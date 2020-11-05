В Киеве рассказали, кто должен обеспечивать порядок в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНаблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, замглавы делегации Киева по Донбассу в Минске Алексей Резников считает, что после "вывода незаконных формирований и наемников" из Донбасса порядок на этих территориях должна обеспечивать полицейская миссия ОБСЕ с привлечением украинской Национальной полиции.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович заявил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает "вывод незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко заявлял, что ожидает развертывание в Донбассе полицейской миссии.
"Появляется вопрос: кто же после этого будет обеспечивать охрану общественного порядка на этих территориях… Мое личное мнение, что доминантой должна быть полицейская миссия ОБСЕ с привлечением Национальной полиции, подразделения которой будут формироваться по особому критерию", - заявил Резников в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в четверг. По его словам, такая миссия должна обеспечивать охрану общественного порядка, быть вооружена легким стрелковым оружием и спецсредствами.
Кроме того, Резников считает, что к патрулированию территорий могут быть привлечены подразделения охраны общественного порядка с участием граждан Украины, в том числе жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
"Мы пока обсуждаем, что нужно будет создавать специальные подразделения охраны общественного порядка: это будут подразделения Национальной полиции с особым статусом, возможно, как элемент департамента СММ ОБСЕ. Туда должны войти граждане Украины, которые не участвовали в боевых действиях", - добавил он.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения