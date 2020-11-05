https://ria.ru/20201105/donbass-1583157015.html
Киев предложил дату проведения выборов в Донбассе
Киев предложил дату проведения выборов в Донбассе
Украинская делегация в контактной группе разработала "план совместных шагов", который позволит провести местные выборы в Донбассе 31 марта 2021 года, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T13:04
2020-11-05T13:04
2020-11-05T13:57
обсе
донбасс
верховная рада украины
владимир путин
в мире
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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Украинская делегация в контактной группе разработала "план совместных шагов", который позволит провести местные выборы в Донбассе 31 марта 2021 года, сообщил советник по информационной политике делегации Алексей Арестович в комментарии агентству УНН.На вопрос о том, действительно ли данный план предусматривает проведение выборов 31 марта, собеседник ответил, что "это — предложение, которое мы предоставляем российской стороне и ОБСЕ".По его словам, также план предусматривает вывод "иностранных наемников" из Донбасса в начале 2021 года.Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что выборы в Донбассе могут пройти 31 марта 2021 года, но при выполнении ряда условий.По его словам, для проведения выборов в Донбассе необходимо выполнение ряда условий, в частности возобновление контроля Киева над границей с Россией, также они должны пройти по украинской Конституции по стандартам и под наблюдением ОБСЕ.Также Украинская сторона предлагает провести разминирование на более чем 20 новых участках и привлечение дополнительных наблюдателей от ОБСЕ. "Этот план предусматривает, во-первых, разминирование более чем на 20 участках, во-вторых, введение дополнительных 1,5 тысячи наблюдателей ОБСЕ, которым также должны быть обеспечены условия работы совместной, дальнейшее разведение войск", — сказал Арестович.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных войск. По его словам, "там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей". Касаемо "наемников", российский лидер отмечал, что в Донбассе "есть и французы, и немцы, которые воюют" и на одной стороне, и на другой, "но они не создают основу этих вооруженных формирований".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/donbass-1580758942.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обсе, донбасс, верховная рада украины, владимир путин, в мире
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости.
Украинская делегация в контактной группе разработала "план совместных шагов", который позволит провести местные выборы в Донбассе
31 марта 2021 года, сообщил советник по информационной политике делегации Алексей Арестович в комментарии агентству УНН.
На вопрос о том, действительно ли данный план предусматривает проведение выборов 31 марта, собеседник ответил, что "это — предложение, которое мы предоставляем российской стороне и ОБСЕ
".
"Предложение должно быть рассмотрено, а затем принято. Это не то, что мы уже решили, — такие вещи решает Верховная рада Украины. <...> Что касается реальности — при условии выполнения других условий, которые прописаны, а именно: вывод всех иностранных войск с территории Украины, взятие Украиной под контроль государственной границы с Россией и после этого введение дополнительных сил ОБСЕ, которые выполняют наблюдение за выполнением договоренностей, и в частности мониторинг выборов, по подготовке и проведению выборов. Мы считаем, что это возможно, но только при условии выполнения этих соглашений", — отметил Арестович.
По его словам, также план предусматривает вывод "иностранных наемников" из Донбасса в начале 2021 года.
"Условно говоря, предмет переговоров, этот план — не содержит календаря. Он содержит определенные шаги, которые имеют определенную привязку к отдельным периодам. Я бы не сказал, что до 15 января выведут войска, это предмет переговоров. Мы написали — в начале 2021 года, имея в виду, что, грубо говоря, месяца января хватит россиянам, чтобы выйти", — пояснил Арестович.
Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что выборы в Донбассе могут пройти 31 марта 2021 года, но при выполнении ряда условий.
"Любой план — это набор определенных шагов. Если ты хочешь прийти к точке назначения, то ты должен все должным образом планировать. Нет какого-то символического значения в этой дате 31 марта, просто так просчитан алгоритмически план. <…> Безусловно, если мы стремимся к урегулированию, то должны провести выборы", — заявил Кулеба в четверг на брифинге.
По его словам, для проведения выборов в Донбассе необходимо выполнение ряда условий, в частности возобновление контроля Киева над границей с Россией, также они должны пройти по украинской Конституции по стандартам и под наблюдением ОБСЕ.
Также Украинская сторона предлагает провести разминирование на более чем 20 новых участках и привлечение дополнительных наблюдателей от ОБСЕ. "Этот план предусматривает, во-первых, разминирование более чем на 20 участках, во-вторых, введение дополнительных 1,5 тысячи наблюдателей ОБСЕ, которым также должны быть обеспечены условия работы совместной, дальнейшее разведение войск", — сказал Арестович.
Ранее президент России Владимир Путин
заявил, что в Донбассе нет иностранных войск. По его словам, "там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей". Касаемо "наемников", российский лидер отмечал, что в Донбассе "есть и французы, и немцы, которые воюют" и на одной стороне, и на другой, "но они не создают основу этих вооруженных формирований".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада
приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.