https://ria.ru/20201105/donbass-1583157015.html

Киев предложил дату проведения выборов в Донбассе

Киев предложил дату проведения выборов в Донбассе

Украинская делегация в контактной группе разработала "план совместных шагов", который позволит провести местные выборы в Донбассе 31 марта 2021 года, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:04

2020-11-05T13:04

2020-11-05T13:57

обсе

донбасс

верховная рада украины

владимир путин

в мире

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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Украинская делегация в контактной группе разработала "план совместных шагов", который позволит провести местные выборы в Донбассе 31 марта 2021 года, сообщил советник по информационной политике делегации Алексей Арестович в комментарии агентству УНН.На вопрос о том, действительно ли данный план предусматривает проведение выборов 31 марта, собеседник ответил, что "это — предложение, которое мы предоставляем российской стороне и ОБСЕ".По его словам, также план предусматривает вывод "иностранных наемников" из Донбасса в начале 2021 года.Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что выборы в Донбассе могут пройти 31 марта 2021 года, но при выполнении ряда условий.По его словам, для проведения выборов в Донбассе необходимо выполнение ряда условий, в частности возобновление контроля Киева над границей с Россией, также они должны пройти по украинской Конституции по стандартам и под наблюдением ОБСЕ.Также Украинская сторона предлагает провести разминирование на более чем 20 новых участках и привлечение дополнительных наблюдателей от ОБСЕ. "Этот план предусматривает, во-первых, разминирование более чем на 20 участках, во-вторых, введение дополнительных 1,5 тысячи наблюдателей ОБСЕ, которым также должны быть обеспечены условия работы совместной, дальнейшее разведение войск", — сказал Арестович.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных войск. По его словам, "там есть местная милиция, местные силы самообороны, они состоят из местных жителей". Касаемо "наемников", российский лидер отмечал, что в Донбассе "есть и французы, и немцы, которые воюют" и на одной стороне, и на другой, "но они не создают основу этих вооруженных формирований".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется страной-агрессором. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/donbass-1580758942.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, донбасс, верховная рада украины, владимир путин, в мире