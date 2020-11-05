https://ria.ru/20201105/doberman-1583152704.html

Все, что нужно знать о добермане

Все, что нужно знать о добермане

Доберман — охотничья порода собак, которые обладают острым нюхом и преданы хозяину. Об особенностях ухода, воспитания и дрессировки — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:52

2020-11-05T12:52

2020-11-05T12:52

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Доберман — охотничья порода собак, которые обладают острым нюхом и преданы хозяину. Об особенностях ухода, воспитания и дрессировки — в материале РИА Новости.Характеристика породыРазвитый интеллект, преданность, обучаемость, смелость, хитрость, молниеносная реакция и чувство собственного достоинства – качества, которыми обладают доберманы. Многие считают, что они злые и неуравновешенные, однако это не так. Собаки этой породы никогда не проявляет беспричинной агрессии ни к человеку, ни к другим животным. В характере добермана заложено стремление защищать и охранять. Такая врожденная настороженность к посторонним корректируется воспитанием, и тогда собака будет терпелива и снисходительна к домашним.Если уделить пристальное внимание дрессировке щенка в первый год его жизни, то он станет настоящей собакой-компаньоном, единомышленником. Доберман считает вожаком человека, который его вырастил, и будет любить и защищать всех членов семьи хозяина. При этом чужих людей такие собаки не подпускают, но терпят их присутствие и стараются игнорировать, оставаясь всегда начеку.— Доберман — активная, умная, сильная, рабочая собака, требующая физических и умственных нагрузок, воспитания и дрессировки. Эта порода хороша для любого вида кинологического спорта. При правильном подходе, внимательном выборе родителей и питомника, хорошем воспитании — это дружелюбная и веселая собака, — рассказала РИА Новости заводчик питомника доберманов "Santa Dream" Ксения Луценко.Идеальный вес для взрослых кобелей породы доберман — 40-45 кг, для взрослых сук — 32-35 кг. Нормальный рост в холке для здорового и хорошо развитого кобеля — 68-72 см, для суки — 63-68 см. Окрасов у этих собак бывает несколько: черно-подпалый, коричнево-подпалый, изабелловый (кремовый, с голубыми глазами), голубой (серый). Также существует белые доберманы — альбиносы. Стандартными считают только черно-подпалый и коричнево-подпалый окрасы.В среднем по России породистый щенок добермана стоит 40-60 тысяч рублей. — Цена на щенка формируется из его качества, родителей и предков, и, несомненно, раскрученности и репутации питомника. Стоимость собаки у топового столичного заводчика от иностранных производителей может достигать нескольких тысяч у.е. Но далеко не всегда от количества нулей зависит качество. В Москве щенки добермана дороже, в регионах — дешевле, - говорит заводчик.Однако все, что продается по 5-15 тысяч рублей — это не породная собака. Вполне может вырасти метис не того цвета, размера, характера.История породы доберманСоздатель популярной ныне породы — сборщик налогов и содержатель приюта для собак немец Карл Фридрих Луис Доберман. Он вывел ее в конце 19 века в германском городе Апольде для сопровождения и охраны. Затем последователь Добермана Отто Геллер "усовершенствовал" его создание, скрещивая с другими породами. Гибрид назвали тюрингский пинчер, потом — доберман-пинчер, а в 1949 году название пинчер окончательно отпало.Эта порода оказалась универсальной. Доберманов использовали не только в качестве охранников, также они и помогали в выслеживании, в армии, дома, в спорте, жили с людьми как собака-компаньон. Уход и содержаниеПрогулки с доберманом должны быть ежедневными и длительными. В зимнее время необходимо надевать на собаку теплый комбинезон, так как у нее нет теплого подшерстка.Купание рекомендуется по необходимости. После прогулок на улице достаточно мыть лапы. Также нужно своевременно подрезать когти, обрабатывать от блох, клещей, гельминтов и делать прививки. Шесть у доберманов короткая, потому ее не нужно часто вычесывать.Cобак такой породы эксперт рекомендует кормить покупными кормами супер-премиум класса. В них есть все необходимое для роста и развития щенка. Можно давать и натуральную еду, но не кашу, а разнообразное сырое мясо, субпродукты, костную составляющую с овощами. По мнению специалиста, лучше не экспериментировать в первый год жизни собаки, когда она растет и может недополучить витаминов и питательных веществ из-за несбалансированного рациона. Обучение и дрессировкаПорода легко обучаема, но при этом жестокость и муштра в воспитании недопустимы. Важно наладить тесный контакт с доберманом, заслужить его доверие.— Воспитание надо начинать с появления щенка дома. И первый год самый важный — сколько вложите, столько и получите. Надо показывать щенку как можно больше новых мест, предметов, людей, собак. Нужно социализировать добермана, а также водить на занятия с кинологом. Тогда он вырастет адекватной собакой, нормально реагирующей на внешние раздражители, — рассказала Ксения Луценко.Важно показать собаке, кто в доме главный, кто для нее хозяин. Если щенок добермана не будет чувствовать превосходство "вожака" над собой, то никакого послушания от него не добиться. По словам специалиста, уже с 2-3 месяцев можно разучивать с доберманом простые команды и трюки, увеличивая их сложность и время выполнения. Очень важна последовательность и логика: за одно и то же действие недопустимо сегодня наказывать, а завтра хвалить. Необходимо терпеливо добиваться выполнения команд без применения грубой силы. Лучший способ расположить к себе питомца – быть ласковыми и убедительными.Здоровье и болезниСредняя продолжительность жизни добермана — 10-12 лет. Она зависит от таких факторов, как правильный уход, питание, наследственность, физнагрузки, влияние окружающей среды. Среди заболеваний, которыми могут страдать доберманы, - дисплазия тазобедренного сустава, хронический гепатит, гипотиреоз, заворот века, диабет, болезнь фон Виллебранда и патологии сердца.— Бич этих собак — это наследственная болезнь сердца, дилатационная кардиомиопатия (ДКМП). Многие здоровые на вид доберманы внезапно умирают от остановки сердца в 5-7 лет, и поэтому надо проверять собак, чтобы вывести больных из разведения. Единственный способ тестирования — ежегодные ЭКГ, ЭХО, но самое главное — кардиограмма на 24 часа. Доберманов раньше 2-3 лет проверять бесполезно — болезнь проявляется в более старшем возрасте. Многие эксперты отмечают, что типы доберманов, которые специалисты называют "порочными" – все, кроме черных и коричневых с подпалинами красно-рыжего цвета — часто болеют. Например, альбиносы страдают светобоязнью и склонны меланоме, могут потерять зрение и слух, облысеть. Доберманы необычного окраса помимо проблем со здоровьем могут иметь отклонения в характере – трусоватость, непредсказуемость, неуравновешенность.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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