Открытый консилиум о COVID-19 ведущих экспертов Минздрава России
5 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытый консилиум по самым волнующим вопросам о COVID-19, который проведут ведущие эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Участники:
- главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ;
- главный пульмонолог Минздрава России Сергей АВДЕЕВ;
- главный терапевт Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;
- главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН;
- заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена ВОЛЧКОВА;
- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий ЛИОЗНОВ.
Пандемия бросает нам все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация. Сегодня нас сопровождает огромное количество различных сообщений и новостей, и среди этого потока не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы: что делать, если обнаружил у себя симптомы коронавируса? Когда вызывать скорую? Кому нужно делать КТ? Что делать, если был контакт с зараженным? Насколько маска защищает? Как реабилитироваться после болезни? Как обеспечить безопасность своих детей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ;
- главный пульмонолог Минздрава России Сергей АВДЕЕВ;
- главный терапевт Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;
- главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН;
- заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена ВОЛЧКОВА;
- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий ЛИОЗНОВ.
Пандемия бросает нам все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация. Сегодня нас сопровождает огромное количество различных сообщений и новостей, и среди этого потока не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы: что делать, если обнаружил у себя симптомы коронавируса? Когда вызывать скорую? Кому нужно делать КТ? Что делать, если был контакт с зараженным? Насколько маска защищает? Как реабилитироваться после болезни? Как обеспечить безопасность своих детей?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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