https://ria.ru/20201105/covid-19-1583122187.html

Открытый консилиум о COVID-19 ведущих экспертов Минздрава России

Открытый консилиум о COVID-19 ведущих экспертов Минздрава России

5 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытый консилиум по самым волнующим вопросам о COVID-19, который проведут ведущие эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2020-11-05T10:24

2020-11-05T10:24

2020-11-05T10:24

анонсы

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Задать вопросУчастники:- главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ;- главный пульмонолог Минздрава России Сергей АВДЕЕВ;- главный терапевт Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;- главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН;- заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена ВОЛЧКОВА;- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий ЛИОЗНОВ.Пандемия бросает нам все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация. Сегодня нас сопровождает огромное количество различных сообщений и новостей, и среди этого потока не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы: что делать, если обнаружил у себя симптомы коронавируса? Когда вызывать скорую? Кому нужно делать КТ? Что делать, если был контакт с зараженным? Насколько маска защищает? Как реабилитироваться после болезни? Как обеспечить безопасность своих детей?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы