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Открытый консилиум о COVID-19 ведущих экспертов Минздрава России
Открытый консилиум о COVID-19 ведущих экспертов Минздрава России
5 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытый консилиум по самым волнующим вопросам о COVID-19, который проведут ведущие эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации.
2020-11-05T10:24
2020-11-05T10:24
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Задать вопросУчастники:- главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ;- главный пульмонолог Минздрава России Сергей АВДЕЕВ;- главный терапевт Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;- главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН;- заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена ВОЛЧКОВА;- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий ЛИОЗНОВ.Пандемия бросает нам все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация. Сегодня нас сопровождает огромное количество различных сообщений и новостей, и среди этого потока не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы: что делать, если обнаружил у себя симптомы коронавируса? Когда вызывать скорую? Кому нужно делать КТ? Что делать, если был контакт с зараженным? Насколько маска защищает? Как реабилитироваться после болезни? Как обеспечить безопасность своих детей?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Открытый консилиум о COVID-19 ведущих экспертов Минздрава России

10:24 05.11.2020
 
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5 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытый консилиум по самым волнующим вопросам о COVID-19, который проведут ведущие эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Задать вопрос

Участники:
- главный инфекционист Минздрава России Владимир ЧУЛАНОВ;
- главный пульмонолог Минздрава России Сергей АВДЕЕВ;
- главный терапевт Минздрава России Оксана ДРАПКИНА;
- главный специалист по лучевой диагностике Минздрава России Игорь ТЮРИН;
- заведующая кафедрой инфекционных болезней Сеченовского университета Минздрава России Елена ВОЛЧКОВА;
- директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий ЛИОЗНОВ.

Пандемия бросает нам все новые вызовы, и очевидно, что одним из важнейших инструментов в борьбе с коронавирусом является достоверная информация. Сегодня нас сопровождает огромное количество различных сообщений и новостей, и среди этого потока не всегда можно найти практические ответы на волнующие всех вопросы: что делать, если обнаружил у себя симптомы коронавируса? Когда вызывать скорую? Кому нужно делать КТ? Что делать, если был контакт с зараженным? Насколько маска защищает? Как реабилитироваться после болезни? Как обеспечить безопасность своих детей?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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