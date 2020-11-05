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Округ в Неваде будет принимать бюллетени до 12 ноября

Округ в Неваде будет принимать бюллетени до 12 ноября

Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. РИА Новости, 05.11.2020

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невада

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.По его словам, будет также изучаться вопрос, не было ли двойного голосования, - при поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли данный избиратель дважды.При этом Глория сказал, что ему "ничего не известно" о нарушениях с бюллетенями.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.

лас-вегас

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-05T21:20 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, лас-вегас, сша, невада, в мире