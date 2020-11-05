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Округ в Неваде будет принимать бюллетени до 12 ноября
Округ в Неваде будет принимать бюллетени до 12 ноября
Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:20
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лас-вегас
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.По его словам, будет также изучаться вопрос, не было ли двойного голосования, - при поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли данный избиратель дважды.При этом Глория сказал, что ему "ничего не известно" о нарушениях с бюллетенями.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
лас-вегас
сша
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Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов
Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский
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дональд трамп, джо байден, лас-вегас, сша, невада, в мире

Округ в Неваде будет принимать бюллетени до 12 ноября

21:20 05.11.2020 (обновлено: 21:29 05.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin Lamarque Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада
Сторонники кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена в Лас-Вегасе, Невада - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque 
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Округ Лас-Вегаса в спорном американском штате Невада будет принимать голоса до 12 ноября, заявил глава отдела регистрации голосов округа Кларк Джо Глория.

"У нас есть время до 12 ноября до (окончания) ввода бюллетеней в систему", - заявил Глория на пресс-конференции.

По его словам, будет также изучаться вопрос, не было ли двойного голосования, - при поступлении бюллетеней по почте система будет проверять, не голосовал ли данный избиратель дважды.
При этом Глория сказал, что ему "ничего не известно" о нарушениях с бюллетенями.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденЛас-ВегасСШАНевадаВ мире
 
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