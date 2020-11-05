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На Украине приняли дефицитный бюджет на 2021 год
На Украине приняли дефицитный бюджет на 2021 год
Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2021 год" и выводы бюджетного комитета, соответствующее решение на... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T14:50
2020-11-05T15:17
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2021 год" и выводы бюджетного комитета, соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет 6% ВВП.Документ также предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (83 доллара) для работоспособных граждан. В данный момент он составляет 2189 гривен (76,7 доллара). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 января по 1 июля до 6,5 тысячи гривен (228 долларов).На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в следующем году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (680,5 миллиона долларов).Ряд оппозиционных фракций в парламенте раскритиковали проект бюджета, в том числе из-за большого дефицита. В частности, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала его "бюджетом катастрофы народа Украины".При этом глава минфина Украины Сергей Марченко, докладывая с трибуны парламента, заявил, что проект бюджета "вполне сбалансирован и реальный для выполнения". "Это не просто финансовая смета, а инструмент развития и роста страны. В бюджете предусмотрено достаточно (средств – ред.) для финансирования всех приоритетных направлений государства. Мы сможем справиться с коронакризисом и обеспечить финансовую стабильность ", - сказал он.
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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РИА Новости
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верховная рада украины, украина, в мире

На Украине приняли дефицитный бюджет на 2021 год

14:50 05.11.2020 (обновлено: 15:17 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О государственном бюджете на 2021 год" и выводы бюджетного комитета, соответствующее решение на заседании в четверг поддержали 275 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ предусматривает рост ВВП на 4,6%, инфляцию на уровне 7,3%, среднемесячную зарплату в 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара). Курс гривны, согласно проекту бюджета, в следующем году составит 29,1 гривны за доллар вместо 27 гривен за доллар в этом году. Проект бюджета предусматривает расходы на оборону и безопасность в размере 5,92% ВВП. Показатель на 2020 год составлял 5,45% ВВП.
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Проект бюджета на 2021 год предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет 6% ВВП.
Документ также предполагает увеличение прожиточного минимума, которое будет происходить в три этапа с 1 января до 1 декабря, до 2481 гривны (83 доллара) для работоспособных граждан. В данный момент он составляет 2189 гривен (76,7 доллара). Планируется также рост месячной минимальной зарплаты с 1 января по 1 июля до 6,5 тысячи гривен (228 долларов).
На борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в следующем году в бюджете предусмотрено 19,4 миллиарда гривен (680,5 миллиона долларов).
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Ряд оппозиционных фракций в парламенте раскритиковали проект бюджета, в том числе из-за большого дефицита. В частности, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала его "бюджетом катастрофы народа Украины".
При этом глава минфина Украины Сергей Марченко, докладывая с трибуны парламента, заявил, что проект бюджета "вполне сбалансирован и реальный для выполнения". "Это не просто финансовая смета, а инструмент развития и роста страны. В бюджете предусмотрено достаточно (средств – ред.) для финансирования всех приоритетных направлений государства. Мы сможем справиться с коронакризисом и обеспечить финансовую стабильность ", - сказал он.
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