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Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года
Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года
Кабмин РФ подготовил пакет поправок к проекту трехлетнего бюджета с учетом мнений парламентариев, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:08
2020-11-05T12:26
михаил мишустин
россия
правительство рф
бюджет
экономика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил пакет поправок к проекту трехлетнего бюджета с учетом мнений парламентариев, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин."Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года, он принят Государственной думой в первом чтении и сейчас документ готовится ко второму чтению. Правительством сформирован пакет поправок, которые точнее настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач, прежде всего, в рамках поручений президента, правительства и, конечно, с учетом предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств", - сказал Мишустин.Глава правительства уточнил, что пакет поправок позволит учесть замечания, которые прозвучали в рамках нулевого чтения и рассмотрения бюджета в Госдуме, а также распределить часть ресурсов, которые удалось сконцентрировать в ходе подготовки проекта, расставить акценты на социально значимых задачах."Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", - заключил Мишустин.
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михаил мишустин, россия, правительство рф, бюджет, экономика

Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года

12:08 05.11.2020 (обновлено: 12:26 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил пакет поправок к проекту трехлетнего бюджета с учетом мнений парламентариев, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года, он принят Государственной думой в первом чтении и сейчас документ готовится ко второму чтению. Правительством сформирован пакет поправок, которые точнее настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач, прежде всего, в рамках поручений президента, правительства и, конечно, с учетом предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств", - сказал Мишустин.
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Глава правительства уточнил, что пакет поправок позволит учесть замечания, которые прозвучали в рамках нулевого чтения и рассмотрения бюджета в Госдуме, а также распределить часть ресурсов, которые удалось сконцентрировать в ходе подготовки проекта, расставить акценты на социально значимых задачах.
"Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", - заключил Мишустин.
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