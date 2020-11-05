https://ria.ru/20201105/byudzhet-1583142416.html

Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года

Правительство подготовило пакет поправок к проекту бюджета до 2023 года

Кабмин РФ подготовил пакет поправок к проекту трехлетнего бюджета с учетом мнений парламентариев, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:08

2020-11-05T12:08

2020-11-05T12:26

михаил мишустин

россия

правительство рф

бюджет

экономика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кабмин РФ подготовил пакет поправок к проекту трехлетнего бюджета с учетом мнений парламентариев, заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин."Мы продолжаем работу над проектом федерального бюджета на следующие три года, он принят Государственной думой в первом чтении и сейчас документ готовится ко второму чтению. Правительством сформирован пакет поправок, которые точнее настроят проект бюджета на решение текущих и перспективных задач, прежде всего, в рамках поручений президента, правительства и, конечно, с учетом предложений парламентариев, Счетной палаты и профильных ведомств", - сказал Мишустин.Глава правительства уточнил, что пакет поправок позволит учесть замечания, которые прозвучали в рамках нулевого чтения и рассмотрения бюджета в Госдуме, а также распределить часть ресурсов, которые удалось сконцентрировать в ходе подготовки проекта, расставить акценты на социально значимых задачах."Все предлагаемые изменения будут способствовать более эффективному и равномерному расходованию средств федерального бюджета в соответствии с поставленными целями, позволят обеспечить поддержку людей и экономики, получатели средств сразу смогут ориентироваться на конкретные цифры и начать готовиться к запуску проектов, не дожидаясь дополнительных решений", - заключил Мишустин.

https://ria.ru/20201013/politika-1579611853.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, правительство рф, бюджет, экономика