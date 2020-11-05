https://ria.ru/20201105/briks-1583151309.html

Онлайн-конференция о новых проектах председательства России в БРИКС

Онлайн-конференция о новых проектах председательства России в БРИКС

6 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о новых проектах председательства России в БРИКС.

2020-11-05T12:46

2020-11-05T12:46

2020-11-05T12:46

анонсы

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Задать вопросУчастники:- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;- программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей БОРДАЧЕВ;- заведующий отделом науки и инноваций, заведующий Сектором инновационной политики ИМЭМО РАН Иван ДАНИЛИН;- руководитель направления "Структурные реформы" Экономической экспертной группы Александра МОРОЗКИНА.В декабре 2020 года завершится председательство России в объединении БРИКС. В период председательства была развернула масштабная деятельность по разработке новых идей по укреплению социогуманитарного сотрудничества между гражданами стан "пятерки". Были достигнуты договоренности в сферах образования, науки, труда, молодежной политики, туризма, культуры и спорта. Ожидается, что новый импульс сотрудничеству придадут принятая "дорожная карта" Сетевого университета БРИКС, запуск ежегодных спортивных Игр БРИКС, шестой кинофестиваль стран БРИКС и другие инициативы.Какие результаты ожидаются от реализации новых договоренностей в области социогуманитарного сотрудничества стран БРИКС? Какими могут быть следующие шаги по его укреплению, в том числе в рамках индийского председательства в 2021 году? Какие предложения по наращиванию социогуманитарного сотрудничества были выдвинуты гражданским и академическим сообществами БРИКС?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы