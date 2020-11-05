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Онлайн-конференция о новых проектах председательства России в БРИКС
Онлайн-конференция о новых проектах председательства России в БРИКС
6 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о новых проектах председательства России в БРИКС.
2020-11-05T12:46
2020-11-05T12:46
анонсы
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https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1583151309.jpg?1604569609
Задать вопросУчастники:- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;- программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей БОРДАЧЕВ;- заведующий отделом науки и инноваций, заведующий Сектором инновационной политики ИМЭМО РАН Иван ДАНИЛИН;- руководитель направления "Структурные реформы" Экономической экспертной группы Александра МОРОЗКИНА.В декабре 2020 года завершится председательство России в объединении БРИКС. В период председательства была развернула масштабная деятельность по разработке новых идей по укреплению социогуманитарного сотрудничества между гражданами стан "пятерки". Были достигнуты договоренности в сферах образования, науки, труда, молодежной политики, туризма, культуры и спорта. Ожидается, что новый импульс сотрудничеству придадут принятая "дорожная карта" Сетевого университета БРИКС, запуск ежегодных спортивных Игр БРИКС, шестой кинофестиваль стран БРИКС и другие инициативы.Какие результаты ожидаются от реализации новых договоренностей в области социогуманитарного сотрудничества стран БРИКС? Какими могут быть следующие шаги по его укреплению, в том числе в рамках индийского председательства в 2021 году? Какие предложения по наращиванию социогуманитарного сотрудничества были выдвинуты гражданским и академическим сообществами БРИКС?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о новых проектах председательства России в БРИКС

12:46 05.11.2020
 
Читать ria.ru в
6 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о новых проектах председательства России в БРИКС.
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Участники:
- управляющий директор Национального комитета по исследованию БРИКС, научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в объединении БРИКС Виктория ПАНОВА;
- программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей БОРДАЧЕВ;
- заведующий отделом науки и инноваций, заведующий Сектором инновационной политики ИМЭМО РАН Иван ДАНИЛИН;
- руководитель направления "Структурные реформы" Экономической экспертной группы Александра МОРОЗКИНА.

В декабре 2020 года завершится председательство России в объединении БРИКС. В период председательства была развернула масштабная деятельность по разработке новых идей по укреплению социогуманитарного сотрудничества между гражданами стан "пятерки". Были достигнуты договоренности в сферах образования, науки, труда, молодежной политики, туризма, культуры и спорта. Ожидается, что новый импульс сотрудничеству придадут принятая "дорожная карта" Сетевого университета БРИКС, запуск ежегодных спортивных Игр БРИКС, шестой кинофестиваль стран БРИКС и другие инициативы.
Какие результаты ожидаются от реализации новых договоренностей в области социогуманитарного сотрудничества стран БРИКС? Какими могут быть следующие шаги по его укреплению, в том числе в рамках индийского председательства в 2021 году? Какие предложения по наращиванию социогуманитарного сотрудничества были выдвинуты гражданским и академическим сообществами БРИКС?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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