Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201105/bridgerton-1582833838.html
Девушки из высшего общества ищут мужей в сериале Netflix "Бриджертоны"
Девушки из высшего общества ищут мужей в сериале Netflix "Бриджертоны"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер предстоящего романтического сериала "Бриджертоны", основанного на романах Джулии Куинн. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:32
2020-11-05T01:07
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582834548_477:0:4118:2048_1400x0_80_0_0_1499a6adcff7012aabae13940f4c64f2.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер предстоящего романтического сериала "Бриджертоны", основанного на романах Джулии Куинн. Действие происходит в начале XIX века, во времена эпохи Регентства. В центре сюжета – Дафна Бриджертон (Фиби Дайневор), незамужняя молодая девушка из влиятельной семьи. Главная героиня, как и ее подруги, надеется обрести настоящую любовь, на это рассчитывают и ее родители. Однако потенциальных женихов вокруг нее практически нет. Несмотря на отсутствие успеха, Дафна все-таки встречает "мужчину мечты", которым оказывается своенравный герцог Гастинг (Реге Пейдж). В "Бриджертонах" также снялись: Аджоа Андо ("Непокоренный"), Джули Эндрюс ("Звуки музыки"), Джонатан Бейли ("Сожители"), Сабрина Бартлетт ("Полдарк") и другие.Создатель проекта – сценаристка и продюсер Шонда Раймс, известная по работе над сериалом "Анатомия страсти". Премьера многосерийной мелодрамы состоится на Netflix 25 декабря.
https://ria.ru/20201029/crown-1582152598.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582834548_410:0:3141:2048_1400x0_80_0_0_8d8ef1182ab24644ed87af85df7e2531.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Девушки из высшего общества ищут мужей в сериале Netflix "Бриджертоны"

00:32 05.11.2020 (обновлено: 01:07 05.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер предстоящего романтического сериала "Бриджертоны", основанного на романах Джулии Куинн.
Действие происходит в начале XIX века, во времена эпохи Регентства. В центре сюжета – Дафна Бриджертон (Фиби Дайневор), незамужняя молодая девушка из влиятельной семьи. Главная героиня, как и ее подруги, надеется обрести настоящую любовь, на это рассчитывают и ее родители. Однако потенциальных женихов вокруг нее практически нет. Несмотря на отсутствие успеха, Дафна все-таки встречает "мужчину мечты", которым оказывается своенравный герцог Гастинг (Реге Пейдж).
В "Бриджертонах" также снялись: Аджоа Андо ("Непокоренный"), Джули Эндрюс ("Звуки музыки"), Джонатан Бейли ("Сожители"), Сабрина Бартлетт ("Полдарк") и другие.
Создатель проекта – сценаристка и продюсер Шонда Раймс, известная по работе над сериалом "Анатомия страсти".
Премьера многосерийной мелодрамы состоится на Netflix 25 декабря.
Кадр из трейлера 4 сезона сериала Корона - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 19:53Культура
Тэтчер ведет войну на Фолклендах, а Чарльзу ищут жену в сериале "Корона"
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42Fox: Байден направил юристов в штаты, где проверяют иски от штаба Трампа
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
23:26Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
Лента новостейМолния