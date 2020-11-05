https://ria.ru/20201105/bridgerton-1582833838.html
Девушки из высшего общества ищут мужей в сериале Netflix "Бриджертоны"
Девушки из высшего общества ищут мужей в сериале Netflix "Бриджертоны"
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер предстоящего романтического сериала "Бриджертоны", основанного на романах Джулии Куинн. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:32
2020-11-05T00:32
2020-11-05T01:07
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новости культуры
netflix
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер предстоящего романтического сериала "Бриджертоны", основанного на романах Джулии Куинн. Действие происходит в начале XIX века, во времена эпохи Регентства. В центре сюжета – Дафна Бриджертон (Фиби Дайневор), незамужняя молодая девушка из влиятельной семьи. Главная героиня, как и ее подруги, надеется обрести настоящую любовь, на это рассчитывают и ее родители. Однако потенциальных женихов вокруг нее практически нет. Несмотря на отсутствие успеха, Дафна все-таки встречает "мужчину мечты", которым оказывается своенравный герцог Гастинг (Реге Пейдж). В "Бриджертонах" также снялись: Аджоа Андо ("Непокоренный"), Джули Эндрюс ("Звуки музыки"), Джонатан Бейли ("Сожители"), Сабрина Бартлетт ("Полдарк") и другие.Создатель проекта – сценаристка и продюсер Шонда Раймс, известная по работе над сериалом "Анатомия страсти". Премьера многосерийной мелодрамы состоится на Netflix 25 декабря.
https://ria.ru/20201029/crown-1582152598.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали тизер предстоящего романтического сериала "Бриджертоны", основанного на романах Джулии Куинн.
Действие происходит в начале XIX века, во времена эпохи Регентства. В центре сюжета – Дафна Бриджертон (Фиби Дайневор), незамужняя молодая девушка из влиятельной семьи. Главная героиня, как и ее подруги, надеется обрести настоящую любовь, на это рассчитывают и ее родители. Однако потенциальных женихов вокруг нее практически нет. Несмотря на отсутствие успеха, Дафна все-таки встречает "мужчину мечты", которым оказывается своенравный герцог Гастинг (Реге Пейдж).
В "Бриджертонах" также снялись: Аджоа Андо ("Непокоренный"), Джули Эндрюс ("Звуки музыки"), Джонатан Бейли ("Сожители"), Сабрина Бартлетт ("Полдарк") и другие.
Создатель проекта – сценаристка и продюсер Шонда Раймс, известная по работе над сериалом "Анатомия страсти".
Премьера многосерийной мелодрамы состоится на Netflix 25 декабря.