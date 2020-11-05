https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583264670.html

Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии

Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:48

2020-11-05T20:48

2020-11-05T21:02

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, "умных" белорусов, которые выехали в непростое с точки зрения пандемии коронавируса COVID-19 время: "не надо нам возить заразу".По его словам, "поехали учиться туда - пусть учатся, поехали работать - пусть работают, мы же не препятствовали этому". "Пусть там работают и излечиваются", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что "мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик (заболеваемости коронавирусом - ред.) у нас не преодолен... это временное решение". Президент уточнил, что "мы говорим, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов, естественно, с Запада, потому что с Россией у нас нет границ, потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости (там - ред.), особенно в Польше".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, белоруссия, в мире