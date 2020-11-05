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Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии
Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:48
2020-11-05T21:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, "умных" белорусов, которые выехали в непростое с точки зрения пандемии коронавируса COVID-19 время: "не надо нам возить заразу".По его словам, "поехали учиться туда - пусть учатся, поехали работать - пусть работают, мы же не препятствовали этому". "Пусть там работают и излечиваются", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что "мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик (заболеваемости коронавирусом - ред.) у нас не преодолен... это временное решение". Президент уточнил, что "мы говорим, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов, естественно, с Запада, потому что с Россией у нас нет границ, потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости (там - ред.), особенно в Польше".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил не пускать в страну уехавших во время пандемии

20:48 05.11.2020 (обновлено: 21:02 05.11.2020)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничникам не пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, "умных" белорусов, которые выехали в непростое с точки зрения пандемии коронавируса COVID-19 время: "не надо нам возить заразу".
"Я отдал распоряжение командующему погранвойсками: не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо. И не важно, с каким паспортом эта зараза", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании по вирусным заболеваниям. Отрывок совещания показал телеканал ОНТ.
По его словам, "поехали учиться туда - пусть учатся, поехали работать - пусть работают, мы же не препятствовали этому". "Пусть там работают и излечиваются", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что "мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик (заболеваемости коронавирусом - ред.) у нас не преодолен... это временное решение". Президент уточнил, что "мы говорим, что границы у нас закрыты для тех, кто пытается к нам въехать из-за пределов, естественно, с Запада, потому что с Россией у нас нет границ, потому что мы видим огромную вспышку заболеваемости (там - ред.), особенно в Польше".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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