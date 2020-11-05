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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583234256.html
ОБСЕ рекомендовала не признавать итоги выборов в Белоруссии
ОБСЕ рекомендовала не признавать итоги выборов в Белоруссии
ОБСЕ рекомендовала странам — членам организации не признавать результаты прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:55
2020-11-05T18:41
протесты в белоруссии
обсе
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. ОБСЕ рекомендовала странам — членам организации не признавать результаты прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии.Об этом говорится в докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.Согласно докладу, новые выборы необходимо провести, пригласив миссию БДИПЧ ОБСЕ и других наблюдателей.Также в организации призвали белорусские власти немедленно прекратить "пытки и жестокость" в отношении мирных протестующих и оппозиции. ОБСЕ зафиксировала "систематические нарушения прав и свобод человека" в Белоруссии, указано в документе.Кроме того, организация призвала Минск немедленно "освободить политических заключенных" и воздержаться от "юридического притеснения и репрессий", соблюдать стандарты честного суда, обеспечить соблюдения права на мирные собрания, обеспечить безопасность журналистов, а также обеспечить независимое расследование сообщений о "пытках, жестокости и сексуальном насилии и убийствах службами безопасности".Государствам-участникам следует содействовать диалогу между всеми сторонами в Белоруссии, а также участвовать "в международном механизме по расследованию нарушений прав человека", говорится в документе.Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80 процентов голосов.По мнению оппозиции, первое место заняла Светлана Тихановская.После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. Для их разгона силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201020/lukashenko-1580663597.html
https://ria.ru/20201105/vybory-1583241014.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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обсе, александр лукашенко, белоруссия, в мире

ОБСЕ рекомендовала не признавать итоги выборов в Белоруссии

17:55 05.11.2020 (обновлено: 18:41 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоМолодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске
Молодые люди голосуют на выборах президента Белоруссии на избирательном участке в Минске - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. ОБСЕ рекомендовала странам — членам организации не признавать результаты прошедших 9 августа президентских выборов в Белоруссии.
Об этом говорится в докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Белорусским властям следует отменить результаты президентских выборов 9 августа 2020 года из-за нарушений на всех этапах процесса и организовать новые настоящие президентские выборы на основе международных стандартов", — указано в документе.

Согласно докладу, новые выборы необходимо провести, пригласив миссию БДИПЧ ОБСЕ и других наблюдателей.
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Также в организации призвали белорусские власти немедленно прекратить "пытки и жестокость" в отношении мирных протестующих и оппозиции. ОБСЕ зафиксировала "систематические нарушения прав и свобод человека" в Белоруссии, указано в документе.
Кроме того, организация призвала Минск немедленно "освободить политических заключенных" и воздержаться от "юридического притеснения и репрессий", соблюдать стандарты честного суда, обеспечить соблюдения права на мирные собрания, обеспечить безопасность журналистов, а также обеспечить независимое расследование сообщений о "пытках, жестокости и сексуальном насилии и убийствах службами безопасности".
Государствам-участникам следует содействовать диалогу между всеми сторонами в Белоруссии, а также участвовать "в международном механизме по расследованию нарушений прав человека", говорится в документе.
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Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. На них в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, более 80 процентов голосов.
По мнению оппозиции, первое место заняла Светлана Тихановская.
После закрытия избирательных участков по всей стране начались массовые акции протеста. Для их разгона силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — по воскресеньям.
Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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