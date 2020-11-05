Лукашенко: белорусы говорят, что хотят страну, которая была до выборов
МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Граждане уже говорят, что хотят вернуть ту Белоруссию, которая была до президентских выборов, заявил в четверг президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление глава государства сделал, вручая госнаграды и генеральские погоны. Лукашенко, в частности, отметил важную роль народа и трудовых коллективов в обеспечении благополучия и независимости Белоруссии.
"И люди уже говорят: мы хотим ту страну, которая была до выборов. Она была такой, какой мы ее видели и хотели видеть, и останется всегда такой, пока я президент. Я хочу, чтобы вы это четко представляли", - заявил Лукашенко.
По его словам, "плохо, когда на мирные, тихие, уютные улицы наших городов, особенно столицы, в нарушение закона и порядка выходят разного рода люди". "Но, как я говорил, из этого надо извлекать уроки, и у каждого события есть две стороны медали. Я сказал, что плохо. Но в этом есть и что-то полезное: наконец-то поняли - здесь, в Минске, привыкшие к уюту, теплу, шикарным квартирам,… что они могут потерять", - заметил глава республики.
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Он поблагодарил трудовые коллективы, работников различных отраслей за их вклад в обеспечение благополучия и независимости в стране, отметил, что только благодаря им и их труду сегодня "существует этот клочок земли в центре Европы, на который глаз положило множество желающих нами поуправлять". "Но мы сами способны управлять собой, своей страной и создать нормальные условия не только для нас с вами, но и для детей и внуков. Другой земли у них не будет - помните это. Я всегда говорю: может быть, мы и небогато живем, но, как старшие люди говорят, белорусы еще никогда так не жили", - сказал президент.
Лукашенко также призвал граждан сохранить свою страну, отметив при этом, что все богатства будут зависеть "только от нас". "Только от нас будет зависеть благополучие и процветание нашей родины", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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