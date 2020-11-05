https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583134219.html
Лукашенко объяснил закрытие границ Белоруссии
Лукашенко объяснил закрытие границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ связано с эпидемиологической обстановкой. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T11:33
2020-11-05T11:33
2020-11-05T12:56
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МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что закрытие границ связано с эпидемиологической обстановкой.С 29 октября Минск ограничил въезд в республику через наземные пункты пропуска. Это коснулось "отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и с Украины".Глава государства отметил, что главное богатство страны — здоровье и жизни людей, а эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев. "Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен серьезный, но сейчас думать следует не о нем", — подчеркнул он.В Белоруссии два с половиной месяца не утихают протесты. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования, ее лидер Светлана Тихановская выехала в Литву. Евросоюз и особенно Прибалтика активно поддерживают белорусских оппозиционеров, в том числе санкциями против Минска. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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