https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583126815.html

В МВД Белоруссии заявили, что милиция мягко относится к протестующим

В МВД Белоруссии заявили, что милиция мягко относится к протестующим

Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков заявил, что милиция еще мягко относится к... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T10:47

2020-11-05T10:47

2020-11-05T10:47

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Николай Карпенков заявил, что милиция еще мягко относится к участникам уличных протестов в стране."Поверьте, президент, руководители правоохранительных органов еще мягко поступают по отношению к уличным беспредельщикам. Но если будет дан приказ жестко и по закону разобраться с теми, кто нарушает закон и оказывает сопротивление, в том числе и вооруженное, сотрудникам правоохранительных органов, мы наведем порядок очень быстро, в считанные дни", - сказал Карпенков в интервью госизданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованном в четверг.Он подчеркнул, что "стражи порядка имеют право на применение и специальных средств, и боевых приемов, и нелетального оружия, а в отдельных, угрожающих жизни и здоровью сотрудников ситуациях, и боевого оружия".Представитель МВД добавил, что силовики вынуждены применять силу против "агрессивной толпы" с арматурой, палками, камнями, бутылками с зажигательной смесью, участники которой захватывают машины для тарана, автомобилями сбивают силовиков. "Понятно, для чего вбрасываются фейки о "зверствах" силовиков: чтобы сделать нас изгоями в обществе, чтобы мы чувствовали себя виноватыми перед якобы всем народом. На фоне этого легче оказывать давление на ключевых людей государства… Но мы продолжаем выполнять свой долг", - подчеркнул Карпенков.Он также заявил, что "здравомыслящие люди с протестной улицы ушли". "Остались "змагары" (борцы – ред.), которые, по сути, стали лишними в нашем обществе. Они всегда тунеядствовали, занимались полубандитством, серыми схемами", - отметил начальник управления. Он добавил, что основная цель — перекрыть им каналы финансирования, убрать лидеров "новоявленных организованных преступных групп". "Нельзя дать им вооружиться, выйти на улицы, захватывать госорганы, причинять телесные повреждения милиционерам, обычным гражданам… Казалось бы, парадокс, но даже уголовщина в данный момент ведет себя намного лучше, чем та деструктивная толпа, которая собирается на совсем не мирные марши в Минске", - заявил Карпенков.По его словам, "бандиты даже не высказываются по этому поводу, … власть не критикуют". "Они даже более законопослушный образ жизни ведут на фоне экстремистов из оппозиции. Ведь уровень преступности в стране упал. А вот полумаргинальные формирования, которые ... хотели захватить власть и всю страну, более деструктивны и опасны на данный момент", - заключил Карпенков.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201104/belorussiya-1583064754.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, белоруссия, в мире