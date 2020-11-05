https://ria.ru/20201105/bekmambetov-1583235957.html
Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля
Жюри Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 19 по 29 ноября в офлайн и онлайн форматах, возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:03
2020-11-05T22:03
2020-11-05T22:03
культура
кино и сериалы
новости культуры
александр борода
тимур бекмамбетов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Жюри Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 19 по 29 ноября в офлайн и онлайн форматах, возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля."Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — приводит слова Бекмамбетова пресс-служба.Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык "скринлайф"."Программа МЕКФ как всегда разнообразна, темы некоторых картин двойственны и полемичны, а есть настоящие шедевры, которые не оставят равнодушным даже самого притязательного зрителя. Очень важно смотреть кино не только ради развлечения, но и для того, чтобы познавать, исследовать, задавать вопросы и находить ответы. Уверен, что проведение фестиваля и в таком непривычном формате — при помощи онлайн трансляций — это позитивный опыт, который позволит значительно расширить аудиторию проекта", — приводит слова Бороды пресс-служба.В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".
https://ria.ru/20201102/garazh-1582229508.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, александр борода, тимур бекмамбетов
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Жюри Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 19 по 29 ноября в офлайн и онлайн форматах, возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля.
"Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — приводит слова Бекмамбетова пресс-служба.
Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык "скринлайф".
"Программа МЕКФ как всегда разнообразна, темы некоторых картин двойственны и полемичны, а есть настоящие шедевры, которые не оставят равнодушным даже самого притязательного зрителя. Очень важно смотреть кино не только ради развлечения, но и для того, чтобы познавать, исследовать, задавать вопросы и находить ответы. Уверен, что проведение фестиваля и в таком непривычном формате — при помощи онлайн трансляций — это позитивный опыт, который позволит значительно расширить аудиторию проекта", — приводит слова Бороды пресс-служба.
В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".