https://ria.ru/20201105/bekmambetov-1583235957.html

Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля

Бекмамбетов возглавит жюри Московского еврейского кинофестиваля

Жюри Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 19 по 29 ноября в офлайн и онлайн форматах, возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:03

2020-11-05T22:03

2020-11-05T22:03

культура

кино и сериалы

новости культуры

александр борода

тимур бекмамбетов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578920909_0:0:1855:1044_1400x0_80_0_0_94f6af8a71318d406b5732bab44218ea.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Жюри Московского еврейского кинофестиваля, который пройдет с 19 по 29 ноября в офлайн и онлайн форматах, возглавит режиссер Тимур Бекмамбетов, сообщила пресс-служба кинофестиваля."Один из древнейших народов и одна из древнейших культур, ставшие участниками всех главных исторических событий, наблюдавшие смену эпох и парадигм, сегодня оказались, кажется, в начале новой эпохи. Тем важнее осмыслить и отрефлексировать вечные темы и актуальные проблемы через форматы, как никогда соответствующие духу времени — экраны наших устройств, с которыми мы стали неразлучны за последние месяцы", — приводит слова Бекмамбетова пресс-служба.Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода отметил, что в 2020 году "главной образной темой" фестиваля стал художественный язык "скринлайф"."Программа МЕКФ как всегда разнообразна, темы некоторых картин двойственны и полемичны, а есть настоящие шедевры, которые не оставят равнодушным даже самого притязательного зрителя. Очень важно смотреть кино не только ради развлечения, но и для того, чтобы познавать, исследовать, задавать вопросы и находить ответы. Уверен, что проведение фестиваля и в таком непривычном формате — при помощи онлайн трансляций — это позитивный опыт, который позволит значительно расширить аудиторию проекта", — приводит слова Бороды пресс-служба.В основном конкурсе МЕКФ пройдут европейские и российские премьеры картин из Венгрии, Германии, Бразилии, Аргентины, Израиля и США. В том числе будет показана лента "Оставшиеся", которая попала в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке", картина "Миньян", участвовавшая в программе "Панорама" Берлинского кинофестиваля-2020, фильм "Меня зовут Сара", спродюсированный фондом Стивена Спилберга "Шоа".

https://ria.ru/20201102/garazh-1582229508.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, александр борода, тимур бекмамбетов