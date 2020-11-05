https://ria.ru/20201105/bayden-1583264557.html

Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса

Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса

Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T20:47

2020-11-05T20:47

2020-11-05T20:47

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса.На выборах президента США идет напряженная борьба, голоса не закончили подсчитывать еще в ряде штатов. Байден впереди Дональда Трампа по выборщикам от штатов, и победа еще в 1-2 штатах из полудюжины оставшихся может обеспечить ему избрание президентом.

сша

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире