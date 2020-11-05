Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/bayden-1583264557.html
Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса
Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T20:47
2020-11-05T20:47
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583065963_0:87:2915:1727_1400x0_80_0_0_85e57b05f4162e02f38743cd1ee536c4.jpg
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса.На выборах президента США идет напряженная борьба, голоса не закончили подсчитывать еще в ряде штатов. Байден впереди Дональда Трампа по выборщикам от штатов, и победа еще в 1-2 штатах из полудюжины оставшихся может обеспечить ему избрание президентом.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583065963_155:0:2884:2047_1400x0_80_0_0_c228bd863283cc3eb0be0ce433ff6608.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса

20:47 05.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден призвал сторонников к терпению, пока подсчитываются голоса.

"Потерпите, ребята. Голоса подсчитываются, и мы оптимистично настроены относительно нынешней ситуации", - написал Байден в Twitter.

На выборах президента США идет напряженная борьба, голоса не закончили подсчитывать еще в ряде штатов. Байден впереди Дональда Трампа по выборщикам от штатов, и победа еще в 1-2 штатах из полудюжины оставшихся может обеспечить ему избрание президентом.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:41Суд в США вынесет новый приговор россиянке Осиповой
00:36Байден заявил о скором завершении подсчета голосов
00:33Байден не сомневается в своей победе на выборах
00:30Байден призвал всех американцев к спокойствию
00:29Байден заявил, что каждый бюллетень должен быть подсчитан
00:18Штаб Трампа подал иск о недопуске наблюдателей к подсчету голосов
00:15Facebook заблокировал группу в поддержку Трампа и против "кражи выборов"
00:04В аэропорту Финляндии собаки выявляют коронавирус быстрее, чем ПЦР-тесты
23:52СК проверит данные СМИ о новых фактах в деле о наследстве Баталова
23:45На Украине назвали сроки проведения обмена "всех на всех" с Донбассом
23:44NBC: глава Пентагона Эспер подготовил прошение об отставке
23:42СК проверяет обстоятельства схода электрички с рельсов в Подмосковье
23:40В СК назвали причину смерти водителя автобуса в Новгороде
23:36В Дагестане экс-мэр получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
23:35Собянин рассказал, как пандемия ударила по бюджету Москвы
23:33Украина рассчитывает провести выборы в Донбассе в 2021 году
23:33В Петербурге вновь приостановили работу фуд-кортов из-за коронавируса
23:30Планировавшего теракт во Франции алжирца приговорили к пожизненному сроку
23:26Источник в МИД пояснил слова Лаврова о конфликте в Карабахе
23:23ГА ООН приняла резолюцию России о днях памяти жертв Второй мировой
Лента новостейМолния