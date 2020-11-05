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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/bayden-1583220332.html
Эксперт оценила предвыборные обещания Байдена во внешней политике
Эксперт оценила предвыборные обещания Байдена во внешней политике
Кандидат в президенты США Джо Байден дал ряд предвыборных обещаний, в частности, реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T17:03
2020-11-05T17:03
выборы президента сша — 2020
нато
джо байден
белоруссия
тегеран (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден дал ряд предвыборных обещаний, в частности, реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила РИА Новости, что такой шаг возможет только в отношении России, так как пара Китай-США имеет жесткую взаимозависимость, разрыв которой может занять долгие годы."Объём поставок товаров России в США незначителен для экономик двух стран, и полный отказ слабо скажется на этих странах. В паре Китай - США радикально другая (ситуация – ред.), их жесткая взаимозависимость и отсутствие видимых альтернатив растянет этот процесс на долгие годы и скорее всего приведёт к потерям с обеих сторон. Таким образом, можно предположить, что США в краткосрочной перспективе сможет выполнить это обещание только в части России", - сказала она.Тем не менее, эксперт отметила, что для РФ имеет значение обещание реформировать цепочки поставок для союзников США, так как в их числе страны НАТО. "Тут надо заметить, что помимо отсутствия экономически сопоставимых альтернатив России и Китаю, также накладывается слабеющая способность влияния США на решения союзников. Попытка жесткого давления на союзников со стороны слабеющего гегемона приведёт только к еще большему противодействию. Только события катастрофического характера и ослабление союзников может заставить их снова стать послушными объектами для манипуляций. Как бы там ни было, такие действия вынудят зависимую от внешних рынков Россию снизить цены на поставляемые Россией товары даже с малой степенью переработки (нефть, газ, уголь и пр.)", - объяснила она.Говоря об обещанном продлении российско-американского договора СНВ-3, Степанова отметила, что после отказа США от договора по ПРО безопасность РФ может быть под угрозой. "В таких условиях любые договоры о сокращении ядерных вооружений только увеличивают шансы России подвергнуться ядерному нападению без гарантированной возможности нанести неприемлемый ущерб агрессору. Россия не пойдёт на такой вариант. Гонка вооружений будет продолжаться, что принесёт дополнительные расходы и России. Но продление договора СНВ-3 принесёт ещё больший урон, который уже невозможно измерить деньгами", - подчеркнула она.Комментируя возможность возвращения США в иранскую ядерную сделку, при условии, если на это пойдет и Тегеран, собеседница обратила внимание на репутацию Штатов как ненадежного партнера. США уже выглядят ненадёжным партнёром. Новые "качели" не принесут им никаких дивидендов, зато ещё раз закрепят растущую в мире убеждённость в ненадёжности, ситуативности сделок с США. На экономике России такая ядерная сделка почти никак не скажется", - сказала эксперт.Вместе с тем, Степанова скептически отнеслась к обещанию возможного президента США работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Белоруссии. По словам эксперта, элиты стран вроде Белоруссии могут богатеть только в своей стране при относительной её независимости, а пришлый западный капитал оттеснит их от управления активами, а потом и страной. "Вливание дополнительных ресурсов в отрыв и поглощение Белоруссии представляется сейчас ходом наиболее сильно ослабляющим экономические возможности России, одним из возможных выходов из которого - российские инвестиции в развитие собственного рынка потребления", - заключила собеседница агентства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
белоруссия
тегеран (город)
сша
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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нато, джо байден, белоруссия, тегеран (город), сша, в мире

Эксперт оценила предвыборные обещания Байдена во внешней политике

17:03 05.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден дал ряд предвыборных обещаний, в частности, реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила РИА Новости, что такой шаг возможет только в отношении России, так как пара Китай-США имеет жесткую взаимозависимость, разрыв которой может занять долгие годы.
"Объём поставок товаров России в США незначителен для экономик двух стран, и полный отказ слабо скажется на этих странах. В паре Китай - США радикально другая (ситуация – ред.), их жесткая взаимозависимость и отсутствие видимых альтернатив растянет этот процесс на долгие годы и скорее всего приведёт к потерям с обеих сторон. Таким образом, можно предположить, что США в краткосрочной перспективе сможет выполнить это обещание только в части России", - сказала она.
Тем не менее, эксперт отметила, что для РФ имеет значение обещание реформировать цепочки поставок для союзников США, так как в их числе страны НАТО. "Тут надо заметить, что помимо отсутствия экономически сопоставимых альтернатив России и Китаю, также накладывается слабеющая способность влияния США на решения союзников. Попытка жесткого давления на союзников со стороны слабеющего гегемона приведёт только к еще большему противодействию. Только события катастрофического характера и ослабление союзников может заставить их снова стать послушными объектами для манипуляций. Как бы там ни было, такие действия вынудят зависимую от внешних рынков Россию снизить цены на поставляемые Россией товары даже с малой степенью переработки (нефть, газ, уголь и пр.)", - объяснила она.
Говоря об обещанном продлении российско-американского договора СНВ-3, Степанова отметила, что после отказа США от договора по ПРО безопасность РФ может быть под угрозой. "В таких условиях любые договоры о сокращении ядерных вооружений только увеличивают шансы России подвергнуться ядерному нападению без гарантированной возможности нанести неприемлемый ущерб агрессору. Россия не пойдёт на такой вариант. Гонка вооружений будет продолжаться, что принесёт дополнительные расходы и России. Но продление договора СНВ-3 принесёт ещё больший урон, который уже невозможно измерить деньгами", - подчеркнула она.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Комментируя возможность возвращения США в иранскую ядерную сделку, при условии, если на это пойдет и Тегеран, собеседница обратила внимание на репутацию Штатов как ненадежного партнера. США уже выглядят ненадёжным партнёром. Новые "качели" не принесут им никаких дивидендов, зато ещё раз закрепят растущую в мире убеждённость в ненадёжности, ситуативности сделок с США. На экономике России такая ядерная сделка почти никак не скажется", - сказала эксперт.
Вместе с тем, Степанова скептически отнеслась к обещанию возможного президента США работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Белоруссии. По словам эксперта, элиты стран вроде Белоруссии могут богатеть только в своей стране при относительной её независимости, а пришлый западный капитал оттеснит их от управления активами, а потом и страной. "Вливание дополнительных ресурсов в отрыв и поглощение Белоруссии представляется сейчас ходом наиболее сильно ослабляющим экономические возможности России, одним из возможных выходов из которого - российские инвестиции в развитие собственного рынка потребления", - заключила собеседница агентства.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020НАТОДжо БайденБелоруссияТегеран (город)СШАВ мире
 
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