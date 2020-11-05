https://ria.ru/20201105/bayden-1583220332.html

Эксперт оценила предвыборные обещания Байдена во внешней политике

Эксперт оценила предвыборные обещания Байдена во внешней политике

Кандидат в президенты США Джо Байден дал ряд предвыборных обещаний, в частности, реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T17:03

2020-11-05T17:03

2020-11-05T17:03

выборы президента сша — 2020

нато

джо байден

белоруссия

тегеран (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Джо Байден дал ряд предвыборных обещаний, в частности, реформировать цепочки поставок товаров в США и союзникам, уменьшив их зависимость от российского и китайского импорта. Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила РИА Новости, что такой шаг возможет только в отношении России, так как пара Китай-США имеет жесткую взаимозависимость, разрыв которой может занять долгие годы."Объём поставок товаров России в США незначителен для экономик двух стран, и полный отказ слабо скажется на этих странах. В паре Китай - США радикально другая (ситуация – ред.), их жесткая взаимозависимость и отсутствие видимых альтернатив растянет этот процесс на долгие годы и скорее всего приведёт к потерям с обеих сторон. Таким образом, можно предположить, что США в краткосрочной перспективе сможет выполнить это обещание только в части России", - сказала она.Тем не менее, эксперт отметила, что для РФ имеет значение обещание реформировать цепочки поставок для союзников США, так как в их числе страны НАТО. "Тут надо заметить, что помимо отсутствия экономически сопоставимых альтернатив России и Китаю, также накладывается слабеющая способность влияния США на решения союзников. Попытка жесткого давления на союзников со стороны слабеющего гегемона приведёт только к еще большему противодействию. Только события катастрофического характера и ослабление союзников может заставить их снова стать послушными объектами для манипуляций. Как бы там ни было, такие действия вынудят зависимую от внешних рынков Россию снизить цены на поставляемые Россией товары даже с малой степенью переработки (нефть, газ, уголь и пр.)", - объяснила она.Говоря об обещанном продлении российско-американского договора СНВ-3, Степанова отметила, что после отказа США от договора по ПРО безопасность РФ может быть под угрозой. "В таких условиях любые договоры о сокращении ядерных вооружений только увеличивают шансы России подвергнуться ядерному нападению без гарантированной возможности нанести неприемлемый ущерб агрессору. Россия не пойдёт на такой вариант. Гонка вооружений будет продолжаться, что принесёт дополнительные расходы и России. Но продление договора СНВ-3 принесёт ещё больший урон, который уже невозможно измерить деньгами", - подчеркнула она.Комментируя возможность возвращения США в иранскую ядерную сделку, при условии, если на это пойдет и Тегеран, собеседница обратила внимание на репутацию Штатов как ненадежного партнера. США уже выглядят ненадёжным партнёром. Новые "качели" не принесут им никаких дивидендов, зато ещё раз закрепят растущую в мире убеждённость в ненадёжности, ситуативности сделок с США. На экономике России такая ядерная сделка почти никак не скажется", - сказала эксперт.Вместе с тем, Степанова скептически отнеслась к обещанию возможного президента США работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Белоруссии. По словам эксперта, элиты стран вроде Белоруссии могут богатеть только в своей стране при относительной её независимости, а пришлый западный капитал оттеснит их от управления активами, а потом и страной. "Вливание дополнительных ресурсов в отрыв и поглощение Белоруссии представляется сейчас ходом наиболее сильно ослабляющим экономические возможности России, одним из возможных выходов из которого - российские инвестиции в развитие собственного рынка потребления", - заключила собеседница агентства.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-05T17:03 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, джо байден, белоруссия, тегеран (город), сша, в мире