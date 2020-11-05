https://ria.ru/20201105/bayden-1583153534.html
Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом
Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом
Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:53
2020-11-05T12:53
2020-11-05T12:53
выборы президента сша — 2020
джо байден
висконсин
в мире
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ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные ставок тотализаторов.После победы в штатах Висконсин и Мичиган позиции Байдена у британских букмекеров усилились. Ставки на победу демократа большинство крупных контор принимают с коэффициентом 1/7. Таким образом, шансы на победу Байдена выросли до 86-87%. Вероятность победить у действующего президента США Дональда Трампа сократилась до примерно 11,6%, хотя еще в среду утром букмекеры оценивали шансы хозяина Белого дома выше 70%.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, висконсин, в мире