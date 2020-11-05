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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/bayden-1583153534.html
Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом
Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом
Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:53
2020-11-05T12:53
выборы президента сша — 2020
джо байден
висконсин
в мире
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ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные ставок тотализаторов.После победы в штатах Висконсин и Мичиган позиции Байдена у британских букмекеров усилились. Ставки на победу демократа большинство крупных контор принимают с коэффициентом 1/7. Таким образом, шансы на победу Байдена выросли до 86-87%. Вероятность победить у действующего президента США Дональда Трампа сократилась до примерно 11,6%, хотя еще в среду утром букмекеры оценивали шансы хозяина Белого дома выше 70%.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html
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джо байден, висконсин, в мире

Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом

12:53 05.11.2020
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные ставок тотализаторов.
После победы в штатах Висконсин и Мичиган позиции Байдена у британских букмекеров усилились. Ставки на победу демократа большинство крупных контор принимают с коэффициентом 1/7. Таким образом, шансы на победу Байдена выросли до 86-87%. Вероятность победить у действующего президента США Дональда Трампа сократилась до примерно 11,6%, хотя еще в среду утром букмекеры оценивали шансы хозяина Белого дома выше 70%.
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 11:27
Звонил и кричал. Трамп взбесился из-за публикаций о лидерстве Байдена
Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденВисконсинВ мире
 
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