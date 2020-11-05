https://ria.ru/20201105/bayden-1583153534.html

Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом

Британские букмекеры продолжают считать Байдена фаворитом

Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T12:53

2020-11-05T12:53

2020-11-05T12:53

выборы президента сша — 2020

джо байден

висконсин

в мире

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ЛОНДОН, 5 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские букмекерские конторы продолжают верить в победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США, свидетельствуют данные ставок тотализаторов.После победы в штатах Висконсин и Мичиган позиции Байдена у британских букмекеров усилились. Ставки на победу демократа большинство крупных контор принимают с коэффициентом 1/7. Таким образом, шансы на победу Байдена выросли до 86-87%. Вероятность победить у действующего президента США Дональда Трампа сократилась до примерно 11,6%, хотя еще в среду утром букмекеры оценивали шансы хозяина Белого дома выше 70%.Во вторник в США прошли выборы президента страны. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/tramp-1583133232.html

висконсин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, висконсин, в мире