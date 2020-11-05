https://ria.ru/20201105/avtomobil-1583194691.html
На МКАД загорелся автомобиль
На МКАД загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД, съезд на внешнюю сторону автодороги перекрыт, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:50
2020-11-05T15:50
2020-11-05T18:06
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД, съезд на внешнюю сторону автодороги перекрыт, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."На 45-м километре МКАД загорелся автомобиль на съезде с Киевского шоссе. Будьте внимательны, съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт. Объезжайте", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают спасатели.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия