https://ria.ru/20201105/avtomobil-1583194691.html

На МКАД загорелся автомобиль

На МКАД загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД, съезд на внешнюю сторону автодороги перекрыт, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:50

2020-11-05T15:50

2020-11-05T18:06

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Автомобиль загорелся на 45-м километре МКАД, съезд на внешнюю сторону автодороги перекрыт, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."На 45-м километре МКАД загорелся автомобиль на съезде с Киевского шоссе. Будьте внимательны, съезд на внешнюю сторону МКАД полностью перекрыт. Объезжайте", — говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают спасатели.

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия