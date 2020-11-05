https://ria.ru/20201105/antibiotiki-1583248785.html
Проценко рассказал о назначении антибиотиков при COVID-19
Проценко рассказал о назначении антибиотиков при COVID-19
К назначению антибиотиков при лечение коронавируса стали относиться очень сдержанно, сообщил главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:02
2020-11-05T19:02
2020-11-05T19:02
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. К назначению антибиотиков при лечение коронавируса стали относиться очень сдержанно, сообщил главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко."Антибиотики изменились, потому что изменилась и концепция во многом... Сейчас к назначению антибиотиков стали очень сдержанно относиться", - рассказал Проценко в интервью телеканалу RT Россия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/kommunarka-1583245835.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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