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https://ria.ru/20201105/antibiotiki-1583248785.html
Проценко рассказал о назначении антибиотиков при COVID-19
Проценко рассказал о назначении антибиотиков при COVID-19
К назначению антибиотиков при лечение коронавируса стали относиться очень сдержанно, сообщил ​​главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T19:02
2020-11-05T19:02
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. К назначению антибиотиков при лечение коронавируса стали относиться очень сдержанно, сообщил ​​главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко."Антибиотики изменились, потому что изменилась и концепция во многом... Сейчас к назначению антибиотиков стали очень сдержанно относиться", - рассказал Проценко в интервью телеканалу RT Россия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/kommunarka-1583245835.html
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Проценко рассказал о назначении антибиотиков при COVID-19

19:02 05.11.2020
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. К назначению антибиотиков при лечение коронавируса стали относиться очень сдержанно, сообщил ​​главврач Городской клинической больницы №40 Денис Проценко.
"Антибиотики изменились, потому что изменилась и концепция во многом... Сейчас к назначению антибиотиков стали очень сдержанно относиться", - рассказал Проценко в интервью телеканалу RT Россия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
18:45Распространение нового коронавируса
Больница в Коммунарке заполнена пациентами с коронавирусом
 
Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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