Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19

"По поводу альтернативы. Какая альтернатива, если не вакцинироваться? Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, то есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью", — сказала Драпкина на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".