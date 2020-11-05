https://ria.ru/20201105/alternativa-1583144742.html
Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19
Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19
Альтернатива вакцинации от COVID-19 — сидеть дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:15
2020-11-05T12:15
2020-11-05T17:36
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Альтернатива вакцинации от COVID-19 — сидеть дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество