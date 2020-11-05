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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/alternativa-1583144742.html
Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19
Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19
Альтернатива вакцинации от COVID-19 — сидеть дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T12:15
2020-11-05T17:36
распространение нового коронавируса
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Альтернатива вакцинации от COVID-19 — сидеть дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19

12:15 05.11.2020 (обновлено: 17:36 05.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса в Волгограде
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Альтернатива вакцинации от COVID-19 — сидеть дома, ни с кем не общаться и соблюдать все меры профилактики, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

"По поводу альтернативы. Какая альтернатива, если не вакцинироваться? Дома сидеть, никуда не выходить, ни с кем не общаться, то есть все меры предосторожности, про которые мы говорили, выполнять со стопроцентной исполнительностью", — сказала Драпкина на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОксана Драпкина (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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