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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 113, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:49
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землетрясение в эгейском море
эгейское море
турция
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 113, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.Ранее сообщалось о 111 погибших.По данным ведомства, в результате землетрясения погибли 113 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
эгейское море
турция
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Землетрясение в Измире: десятки домов разрушены, есть погибшие
У западного побережья Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 балла. Разрушены десятки домов. Пострадали не менее 150 человек. На данный момент известно о четырех погибших. Толчки ощущались по всему Эгейскому побережью: в Стамбуле, Анталии и Афинах. На городских пляжах поднялся уровень воды, прибрежные зоны накрыло волной.
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видео, землетрясение в эгейском море, эгейское море, турция, в мире
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 113, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113

00:49 04.11.2020
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоЛиквидация последствий землетрясения в Измире, Турция
Ликвидация последствий землетрясения в Измире, Турция - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции выросло до 113, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
Ранее сообщалось о 111 погибших.
По данным ведомства, в результате землетрясения погибли 113 человек, пострадали 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
 
Землетрясение в Эгейском мореЭгейское мореТурцияВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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