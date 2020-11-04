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Япония будет укреплять альянс с США независимо от результатов выборов

Япония будет укреплять альянс с США независимо от результатов выборов

Япония будет укреплять альянс с США вне зависимости от результатов выборов американского президента, заявил в среду японский министр иностранных дел Тосимицу... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:41

2020-11-04T13:41

2020-11-04T13:41

выборы президента сша — 2020

тосимицу мотэги

япония

сша

в мире

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ТОКИО, 4 ноя - РИА Новости. Япония будет укреплять альянс с США вне зависимости от результатов выборов американского президента, заявил в среду японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

япония

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тосимицу мотэги, япония, сша, в мире