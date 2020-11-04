https://ria.ru/20201104/vybory-v-ssha-podschet-golosov-1583026933.html
Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
Третьего ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
2020-11-04T15:14
2020-11-04T15:14
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РИА Новости
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Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
2020-11-04T15:14
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
Третьего ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.
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Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке
15:14 04.11.2020 (обновлено: 15:59 04.11.2020)
Третьего ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.