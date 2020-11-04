Выборы в США: подсчет голосов в Нью-Йорке

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Третьего ноября в США прошел день всеобщих выборов. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.