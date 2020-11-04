https://ria.ru/20201104/vybory-1583082735.html

Трамп заявил о фальсификациях на выборах сенатора от Мичигана

Трамп заявил о фальсификациях на выборах сенатора от Мичигана

Президент США Дональд Трамп подозревает, что в штате Мичиган нашли бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат кандидата от Республиканской... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T23:02

2020-11-04T23:02

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

мичиган

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подозревает, что в штате Мичиган нашли бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат кандидата от Республиканской партии Джона Джеймса."Ух ты! Похоже, Мичиган нашел теперь бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат США замечательного молодого человека Джона Джеймса. Какой ужас происходит!" - написал он в Twitter.Согласно подсчетам Fox News, Джеймс набирает 49,17% голосов, а Гари Питерс от демократов – 48,98%.Ранее штаб Штаб подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, мичиган, сша, в мире