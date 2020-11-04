https://ria.ru/20201104/vybory-1583082735.html
Трамп заявил о фальсификациях на выборах сенатора от Мичигана
Трамп заявил о фальсификациях на выборах сенатора от Мичигана
Президент США Дональд Трамп подозревает, что в штате Мичиган нашли бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат кандидата от Республиканской... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T23:02
2020-11-04T23:02
2020-11-04T23:53
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
мичиган
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583026661_0:35:3072:1763_1400x0_80_0_0_0444b745a1514823928b393f62e0a7c3.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подозревает, что в штате Мичиган нашли бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат кандидата от Республиканской партии Джона Джеймса."Ух ты! Похоже, Мичиган нашел теперь бюллетени, необходимые для того, чтобы не пропустить в Сенат США замечательного молодого человека Джона Джеймса. Какой ужас происходит!" - написал он в Twitter.Согласно подсчетам Fox News, Джеймс набирает 49,17% голосов, а Гари Питерс от демократов – 48,98%.Ранее штаб Штаб подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html
мичиган
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583026661_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_e6b9d31438b7d143047b3de0657edc77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, мичиган, сша, в мире