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В Британии предположили, каким будет второй срок Трампа

В Британии предположили, каким будет второй срок Трампа

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж, предсказывающий победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, считает, что второй срок... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:24

2020-11-04T16:24

2020-11-04T16:24

выборы президента сша — 2020

найджел фарадж

дональд трамп

великобритания

сша

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж, предсказывающий победу на выборах в США действующему президенту Дональду Трампу, считает, что второй срок развяжет Трампу руки, и он проявит гораздо большую жесткость, чем раньше.По мнению Фараджа, во время первого срока Трампу не удавалось "осушить болото".Фарадж является сторонником Трампа, который не раз публично поддерживал выход Великобритании из ЕС.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

великобритания

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

найджел фарадж, дональд трамп, великобритания, сша, в мире