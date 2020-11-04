Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,1% голосов в штате Мичиган.Действующий глава государства Дональд Трамп между тем получает 49,4% голосов. Таким образом, после обработки 90% бюллетеней отставание демократа составляет всего 0,3% (ранее Трамп лидировал с 53,4%).В штате Невада при этом Трамп сокращает разрыв менее чем до одного процента: по итогам подсчета 86% голосов у президента — 48,7%, у Байдена — 49,3%.Победа в Мичигане принесет кандидату 16 голосов выборщиков, в Неваде — шесть.В Джорджии после обработки 92% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).Президентские выборы в Соединенных Штатах АмерикиТретьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск), после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,1% голосов в штате Мичиган.
Действующий глава государства Дональд Трамп между тем получает 49,4% голосов. Таким образом, после обработки 90% бюллетеней отставание демократа составляет всего 0,3% (ранее Трамп лидировал с 53,4%).
В штате Невада при этом Трамп сокращает разрыв менее чем до одного процента: по итогам подсчета 86% голосов у президента — 48,7%, у Байдена — 49,3%.
Победа в Мичигане принесет кандидату 16 голосов выборщиков, в Неваде — шесть.
В Джорджии после обработки 92% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).
Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск), после закрытия участков на Аляске.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.
Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".
В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".
Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).
После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
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Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
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Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
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Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
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Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
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Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.
Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.
Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.
Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.
Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.
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