https://ria.ru/20201104/vybory-1583029597.html

Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган

Байден сократил отставание от Трампа в ключевом штате Мичиган

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,1% голосов в штате Мичиган. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T15:21

2020-11-04T15:21

2020-11-04T16:09

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден набирает 49,1% голосов в штате Мичиган.Действующий глава государства Дональд Трамп между тем получает 49,4% голосов. Таким образом, после обработки 90% бюллетеней отставание демократа составляет всего 0,3% (ранее Трамп лидировал с 53,4%).В штате Невада при этом Трамп сокращает разрыв менее чем до одного процента: по итогам подсчета 86% голосов у президента — 48,7%, у Байдена — 49,3%.Победа в Мичигане принесет кандидату 16 голосов выборщиков, в Неваде — шесть.В Джорджии после обработки 92% бюллетеней у Трампа — 50,5% голосов, у Байдена — 48,3%. В Северной Каролине: 50,1% и 48,6% соответственно (95% бюллетеней). В Висконсине кандидат от Демпартии продолжает укреплять позиции, набирая 49,4% голосов против 48,8% у Трампа (обработано 97% бюллетеней).Президентские выборы в Соединенных Штатах АмерикиТретьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов. Голосование официально завершилось в час ночи (09:00 мск), после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе того или иного кандидата преждевременно.Тем не менее во время выступления в Белом доме президент уже объявил о готовности праздновать победу на выборах. Он отметил, что голосование прошло не без мошенничества и призвал прекратить подведение итогов. По словам президента, его команда не хочет, чтобы "демократы нашли новые бюллетени в четыре утра и добавили их в список".В штабе Байдена заявления Трампа назвали "возмутительными", обвинив его в "неприкрытой попытке отобрать демократические права американских граждан".Выборы проходят по двухступенчатой схеме: на первом этапе избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победитель получает всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков — 538 (по числу членов конгресса).После подсчета результатов всеобщего голосования выборщики должны собраться в своих штатах 14 декабря и проголосовать за кандидатов. Такая система укрепляет двухпартийную систему и предотвращает второй тур: чтобы выиграть выборы, достаточно набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583001835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vashington-1583032760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире