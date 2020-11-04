Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов
© AP Photo / Alex BrandonТрансляция выступления Дональда Трампа в комнате для брифингов Джеймса Брэди в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник Исследовательского института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.
"Вне зависимости от того, какой кандидат одержит победу, я лично считаю, что политика следующего президента США в отношении Китая возможно будет одной из самых заметных областей внешней политики США, которая получит преемственность, это касается и политики в отношении России", - заявил РИА Новости эксперт.
По его словам, если победит Байден, то весь его стиль ведения внешней политики, а также выбор высказываний, возможно, будет очень сильно отличаться от стиля Трампа, но на уровне проведения конкретных решений разница будет не такой большой.
"Если Трамп будет переизбран на второй срок, я думаю, что политика в отношении Китая будет по-прежнему идти по уже заданному направлению, ухудшатся ли отношения, пока не ясно, но очевидно, что каких-то значимых структурных изменений к лучшему не будет, это касается и России", - считает эксперт.
Он также полагает, что, возможно, возрастет риск военного столкновения, а в вопросах, где это столкновение уже происходит, ситуация не изменится.
"Поэтому в целом, я считаю, что Китаю нужно готовиться к длительной войне", - подчеркнул эксперт.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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