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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1583025702.html
Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов
Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов
Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:56
2020-11-04T14:56
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник Исследовательского института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.По его словам, если победит Байден, то весь его стиль ведения внешней политики, а также выбор высказываний, возможно, будет очень сильно отличаться от стиля Трампа, но на уровне проведения конкретных решений разница будет не такой большой.Он также полагает, что, возможно, возрастет риск военного столкновения, а в вопросах, где это столкновение уже происходит, ситуация не изменится.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-prezidenta-ssha-1583021403.html
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дональд трамп, китай, сша, в мире

Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов

14:56 04.11.2020
 
© AP Photo / Alex BrandonТрансляция выступления Дональда Трампа в комнате для брифингов Джеймса Брэди в Вашингтоне
Трансляция выступления Дональда Трампа в комнате для брифингов Джеймса Брэди в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Alex Brandon
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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник Исследовательского института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.
"Вне зависимости от того, какой кандидат одержит победу, я лично считаю, что политика следующего президента США в отношении Китая возможно будет одной из самых заметных областей внешней политики США, которая получит преемственность, это касается и политики в отношении России", - заявил РИА Новости эксперт.
По его словам, если победит Байден, то весь его стиль ведения внешней политики, а также выбор высказываний, возможно, будет очень сильно отличаться от стиля Трампа, но на уровне проведения конкретных решений разница будет не такой большой.
"Если Трамп будет переизбран на второй срок, я думаю, что политика в отношении Китая будет по-прежнему идти по уже заданному направлению, ухудшатся ли отношения, пока не ясно, но очевидно, что каких-то значимых структурных изменений к лучшему не будет, это касается и России", - считает эксперт.
Центральный пункт подсчета голосов в Кеноша, штат Висконсин - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 14:25
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Он также полагает, что, возможно, возрастет риск военного столкновения, а в вопросах, где это столкновение уже происходит, ситуация не изменится.
"Поэтому в целом, я считаю, что Китаю нужно готовиться к длительной войне", - подчеркнул эксперт.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампКитайСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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