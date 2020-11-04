https://ria.ru/20201104/vybory-1583025702.html

Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов

Эксперт оценил перспективы отношений США и Китая после выборов

Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T14:56

2020-11-04T14:56

2020-11-04T14:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

китай

сша

в мире

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ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Политика США в отношении Китая и России не изменится вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах, считает научный сотрудник Исследовательского института международных отношений и регионального развития Восточно-Китайского педагогического университета Чжан Синь.По его словам, если победит Байден, то весь его стиль ведения внешней политики, а также выбор высказываний, возможно, будет очень сильно отличаться от стиля Трампа, но на уровне проведения конкретных решений разница будет не такой большой.Он также полагает, что, возможно, возрастет риск военного столкновения, а в вопросах, где это столкновение уже происходит, ситуация не изменится.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-prezidenta-ssha-1583021403.html

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, китай, сша, в мире