https://ria.ru/20201104/vybory-1582998926.html

В Пенсильвании пока не подсчитали более миллиона избирательных бюллетеней

В Пенсильвании пока не подсчитали более миллиона избирательных бюллетеней

Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф сообщил, что еще более миллиона отправленных по почте бюллетеней в штате не были подсчитаны, а также пообещал обеспечить... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:40

2020-11-04T11:40

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф сообщил, что еще более миллиона отправленных по почте бюллетеней в штате не были подсчитаны, а также пообещал обеспечить честность голосования."Нам все еще нужно подсчитать более одного миллиона поданных по почте бюллетеней в Пенсильвании. Я пообещал пенсильванцам, что мы сможем посчитать каждый голос, и именно это мы собираемся сделать… В Пенсильвании будут честные выборы", - написал Вулф в Twitter.Губернатор штата также заявил об атаке со стороны республиканцев на выборы и демократию в Пенсильвании. И отметил, что пенсильванские округа трудятся над максимально быстрой и точной обработкой голосов.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

пенсильвания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, сша, в мире