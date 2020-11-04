https://ria.ru/20201104/vybory-1582998752.html

Эксперт рассказал, выйдут ли США из Парижского соглашения после выборов

Эксперт рассказал, выйдут ли США из Парижского соглашения после выборов

Выход США из Парижского соглашения не остановит процесс снижения выбросов СО2 в стране, но в случае успеха Джо Байдена на президентских выборах он пойдет... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T11:40

2020-11-04T11:40

2020-11-04T11:40

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

всемирный фонд дикой природы

джо байден

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения не остановит процесс снижения выбросов СО2 в стране, но в случае успеха Джо Байдена на президентских выборах он пойдет быстрее, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно процедурам, официальный выход из соглашения стал возможен только сейчас. США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов. Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно – Трамп или Байден – в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.Он также отметил, что США снижают выбросы парниковых газов настолько, насколько это выгодно развитию экономики страны.По мнению эксперта, если при Байдене США вернутся в Парижское соглашение, то будет направляться больше денег на финансирование климатических проектов – "денег в "зеленом" климатическом фонде будет больше, будет большая финансовая помощь слабым странам".Эксперт отметил, что выход США из Парижского соглашения наносит наибольший вред слабым странам, которым нужна финансовая помощь для адаптации к изменениям климата.

https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html

https://ria.ru/20201104/protesty-v-ssha-1582995560.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, всемирный фонд дикой природы, джо байден, оон, сша, в мире