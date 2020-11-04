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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582998752.html
Эксперт рассказал, выйдут ли США из Парижского соглашения после выборов
Эксперт рассказал, выйдут ли США из Парижского соглашения после выборов
Выход США из Парижского соглашения не остановит процесс снижения выбросов СО2 в стране, но в случае успеха Джо Байдена на президентских выборах он пойдет... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:40
2020-11-04T11:40
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
всемирный фонд дикой природы
джо байден
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения не остановит процесс снижения выбросов СО2 в стране, но в случае успеха Джо Байдена на президентских выборах он пойдет быстрее, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно процедурам, официальный выход из соглашения стал возможен только сейчас. США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов. Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно – Трамп или Байден – в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.Он также отметил, что США снижают выбросы парниковых газов настолько, насколько это выгодно развитию экономики страны.По мнению эксперта, если при Байдене США вернутся в Парижское соглашение, то будет направляться больше денег на финансирование климатических проектов – "денег в "зеленом" климатическом фонде будет больше, будет большая финансовая помощь слабым странам".Эксперт отметил, что выход США из Парижского соглашения наносит наибольший вред слабым странам, которым нужна финансовая помощь для адаптации к изменениям климата.
https://ria.ru/20201104/fotovybory-1582978172.html
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дональд трамп, всемирный фонд дикой природы, джо байден, оон, сша, в мире

Эксперт рассказал, выйдут ли США из Парижского соглашения после выборов

11:40 04.11.2020
 
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
Экран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Mike Blake
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения не остановит процесс снижения выбросов СО2 в стране, но в случае успеха Джо Байдена на президентских выборах он пойдет быстрее, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно процедурам, официальный выход из соглашения стал возможен только сейчас. США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов. Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно – Трамп или Байден – в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 10:17Выборы президента США — 2020
Как проходят выборы в США
"Если при этом снова будет переизбран Трамп, то США будет сидеть на переговорах (международные переговоры по климату - ред.) с табличкой другого цвета. Может быть, на заседаниях по Парижскому соглашению США разрешат быть в качестве наблюдателя. Общественные организации тоже сидят в качестве наблюдателей, но говорить они могут только в конце или по разрешению председателя. Здесь может быть некоторый цирк, но суть дела это вряд ли изменит. Я имею в виду, что на решение ООН вряд ли это существенно повлияет", - сказал Кокорин.
Он также отметил, что США снижают выбросы парниковых газов настолько, насколько это выгодно развитию экономики страны.
"Наверное, если президентом станет не Трамп, а Байден, то выбросы будут снижаться быстрее. Но они в любом случае пойдут вниз, потому что это экономически выгодно, как выгодно внедрять новые технологии", - отметил Кокорин.
По мнению эксперта, если при Байдене США вернутся в Парижское соглашение, то будет направляться больше денег на финансирование климатических проектов – "денег в "зеленом" климатическом фонде будет больше, будет большая финансовая помощь слабым странам".
Протесты во время выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 11:23
Протесты во время выборов в США Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.
"Несмотря на выход из Парижского соглашения, США продолжают работать в климатических проектах - и довольно успешно", - заметил Кокорин.
Эксперт отметил, что выход США из Парижского соглашения наносит наибольший вред слабым странам, которым нужна финансовая помощь для адаптации к изменениям климата.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампВсемирный фонд дикой природыДжо БайденООНСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:59Fox News и NBC также прогнозируют победу Байдена в важном штате Мичиган
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
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