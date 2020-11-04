Эксперт рассказал, выйдут ли США из Парижского соглашения после выборов
© REUTERS / Mike BlakeЭкран с предварительными итогами голосования на президентских выборах в Сан-Диего, США
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Выход США из Парижского соглашения не остановит процесс снижения выбросов СО2 в стране, но в случае успеха Джо Байдена на президентских выборах он пойдет быстрее, заявил РИА Новости руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
О намерении США выйти из соглашения по климату президент страны Дональд Трамп уведомил ООН год назад. Согласно процедурам, официальный выход из соглашения стал возможен только сейчас. США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов. Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно – Трамп или Байден – в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.
"Если при этом снова будет переизбран Трамп, то США будет сидеть на переговорах (международные переговоры по климату - ред.) с табличкой другого цвета. Может быть, на заседаниях по Парижскому соглашению США разрешат быть в качестве наблюдателя. Общественные организации тоже сидят в качестве наблюдателей, но говорить они могут только в конце или по разрешению председателя. Здесь может быть некоторый цирк, но суть дела это вряд ли изменит. Я имею в виду, что на решение ООН вряд ли это существенно повлияет", - сказал Кокорин.
Он также отметил, что США снижают выбросы парниковых газов настолько, насколько это выгодно развитию экономики страны.
"Наверное, если президентом станет не Трамп, а Байден, то выбросы будут снижаться быстрее. Но они в любом случае пойдут вниз, потому что это экономически выгодно, как выгодно внедрять новые технологии", - отметил Кокорин.
По мнению эксперта, если при Байдене США вернутся в Парижское соглашение, то будет направляться больше денег на финансирование климатических проектов – "денег в "зеленом" климатическом фонде будет больше, будет большая финансовая помощь слабым странам".
Вчера, 11:23Протесты во время выборов в США Во время выборов в США прошла серия протестов. С плакатами и транспарантами демонстранты прошли в Сиэтле, Портленде, Орегоне. На улицах дежурят усиленные отряды полиции во избежание наиболее серьезных столкновений. По сообщениям полиции, в Лос-Анджелесе задержаны около 40 протестующих.
"Несмотря на выход из Парижского соглашения, США продолжают работать в климатических проектах - и довольно успешно", - заметил Кокорин.
Эксперт отметил, что выход США из Парижского соглашения наносит наибольший вред слабым странам, которым нужна финансовая помощь для адаптации к изменениям климата.