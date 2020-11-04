https://ria.ru/20201104/vybory-1582978721.html

Американский политолог оценил вероятность победы Байдена на выборах в США

Американский политолог оценил вероятность победы Байдена на выборах в США

Ставка демократов на опросы общественного мнения вновь не оправдались, сказал РИА Новости Мак Шелли, руководитель факультета политических наук в Университете... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:21

2020-11-04T09:21

2020-11-04T09:22

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

пенсильвания

айова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Ставка демократов на опросы общественного мнения вновь не оправдались, сказал РИА Новости Мак Шелли, руководитель факультета политических наук в Университете штата Айова."Голоса, поданные в день выборов в некоторых районах, очень в пользу Трампа. Если результаты президентских выборов будут зависеть от Пенсильвании, разрешения ситуации может не быть, возможно, и до конца недели. Фундаментальная реальность заключается в том, что демократы не смогли успешно выполнить планы, основанные на том, что опросы общественного мнения предлагали как путь к успеху. Так что если Байден выиграет, то лишь едва-едва," - добавил он.При этом Шелли добавил, что демократы известны способностью "превращать поражение в победу".Результаты президентских выборов в США неясны с закрытием участков. Президент Трамп сохраняет шансы на переизбрание в упорной борьбе с кандидатом демократов Джо Байденом. Однако уже сейчас понятно, что Байден не смог одержать легкую победу, которую ему пророчили опросы общественного мнения. Аналогичная ситуация сложилась в 2016 году, когда Хиллари Клинтон считалась абсолютным фаворитом выборов, но проиграла их вопреки большинству опросов и мнению политологов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/1582977569.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, пенсильвания, айова, сша, в мире