Американский политолог оценил вероятность победы Байдена на выборах в США
09:21 04.11.2020 (обновлено: 09:22 04.11.2020)
© REUTERS / Brian SnyderСторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования в Уилмингтоне
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Ставка демократов на опросы общественного мнения вновь не оправдались, сказал РИА Новости Мак Шелли, руководитель факультета политических наук в Университете штата Айова.
"Результаты президентских выборов еще не ясны, во многом из-за разницы в том, как штаты считают и сообщают о предварительно поданных голосах и бюллетенях, поданных в день выборов. Есть некоторые свидетельства как "синего миража", так и "красной волны", хотя на данный момент (Дональд) Трамп в лучшей форме, чем предполагали опросы до выборов", - сказал Шелли.
"Голоса, поданные в день выборов в некоторых районах, очень в пользу Трампа. Если результаты президентских выборов будут зависеть от Пенсильвании, разрешения ситуации может не быть, возможно, и до конца недели. Фундаментальная реальность заключается в том, что демократы не смогли успешно выполнить планы, основанные на том, что опросы общественного мнения предлагали как путь к успеху. Так что если Байден выиграет, то лишь едва-едва," - добавил он.
При этом Шелли добавил, что демократы известны способностью "превращать поражение в победу".
Результаты президентских выборов в США неясны с закрытием участков. Президент Трамп сохраняет шансы на переизбрание в упорной борьбе с кандидатом демократов Джо Байденом. Однако уже сейчас понятно, что Байден не смог одержать легкую победу, которую ему пророчили опросы общественного мнения. Аналогичная ситуация сложилась в 2016 году, когда Хиллари Клинтон считалась абсолютным фаворитом выборов, но проиграла их вопреки большинству опросов и мнению политологов.
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