Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582978721.html
Американский политолог оценил вероятность победы Байдена на выборах в США
Американский политолог оценил вероятность победы Байдена на выборах в США
Ставка демократов на опросы общественного мнения вновь не оправдались, сказал РИА Новости Мак Шелли, руководитель факультета политических наук в Университете... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T09:21
2020-11-04T09:22
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
пенсильвания
айова
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582962879_0:0:2986:1680_1400x0_80_0_0_5cc3213362313a7d3fb32e599c868bb4.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Ставка демократов на опросы общественного мнения вновь не оправдались, сказал РИА Новости Мак Шелли, руководитель факультета политических наук в Университете штата Айова."Голоса, поданные в день выборов в некоторых районах, очень в пользу Трампа. Если результаты президентских выборов будут зависеть от Пенсильвании, разрешения ситуации может не быть, возможно, и до конца недели. Фундаментальная реальность заключается в том, что демократы не смогли успешно выполнить планы, основанные на том, что опросы общественного мнения предлагали как путь к успеху. Так что если Байден выиграет, то лишь едва-едва," - добавил он.При этом Шелли добавил, что демократы известны способностью "превращать поражение в победу".Результаты президентских выборов в США неясны с закрытием участков. Президент Трамп сохраняет шансы на переизбрание в упорной борьбе с кандидатом демократов Джо Байденом. Однако уже сейчас понятно, что Байден не смог одержать легкую победу, которую ему пророчили опросы общественного мнения. Аналогичная ситуация сложилась в 2016 году, когда Хиллари Клинтон считалась абсолютным фаворитом выборов, но проиграла их вопреки большинству опросов и мнению политологов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/1582977569.html
пенсильвания
айова
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582962879_253:0:2985:2048_1400x0_80_0_0_e4fd76365f933bca4490e33665eee347.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, пенсильвания, айова, сша, в мире

Американский политолог оценил вероятность победы Байдена на выборах в США

09:21 04.11.2020 (обновлено: 09:22 04.11.2020)
 
© REUTERS / Brian SnyderСторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования в Уилмингтоне
Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Ставка демократов на опросы общественного мнения вновь не оправдались, сказал РИА Новости Мак Шелли, руководитель факультета политических наук в Университете штата Айова.
"Результаты президентских выборов еще не ясны, во многом из-за разницы в том, как штаты считают и сообщают о предварительно поданных голосах и бюллетенях, поданных в день выборов. Есть некоторые свидетельства как "синего миража", так и "красной волны", хотя на данный момент (Дональд) Трамп в лучшей форме, чем предполагали опросы до выборов", - сказал Шелли.
"Голоса, поданные в день выборов в некоторых районах, очень в пользу Трампа. Если результаты президентских выборов будут зависеть от Пенсильвании, разрешения ситуации может не быть, возможно, и до конца недели. Фундаментальная реальность заключается в том, что демократы не смогли успешно выполнить планы, основанные на том, что опросы общественного мнения предлагали как путь к успеху. Так что если Байден выиграет, то лишь едва-едва," - добавил он.
При этом Шелли добавил, что демократы известны способностью "превращать поражение в победу".
У кого больше выборщиков и ху из мистер Байден? - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 09:14Прямой эфир
У кого больше выборщиков и ху из мистер Байден?
Результаты президентских выборов в США неясны с закрытием участков. Президент Трамп сохраняет шансы на переизбрание в упорной борьбе с кандидатом демократов Джо Байденом. Однако уже сейчас понятно, что Байден не смог одержать легкую победу, которую ему пророчили опросы общественного мнения. Аналогичная ситуация сложилась в 2016 году, когда Хиллари Клинтон считалась абсолютным фаворитом выборов, но проиграла их вопреки большинству опросов и мнению политологов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденПенсильванияАйоваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Fox также спрогнозировали победу Байдена в Мичигане
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
Лента новостейМолния