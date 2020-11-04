https://ria.ru/20201104/vybory-1582971790.html

В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США

В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США

В ходе выборов в США определяется не только кандидатура президента, но и состав конгресса, от их взаимодействия будет зависеть внутренняя и внешняя политика... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:37

2020-11-04T08:37

2020-11-04T08:37

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

владимир лукин

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. В ходе выборов в США определяется не только кандидатура президента, но и состав конгресса, от их взаимодействия будет зависеть внутренняя и внешняя политика страны, сказал сенатор, экс-посол РФ в США Владимир Лукин.За пост главы Белого дома идет борьба между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом."В США сложная политическая система, многое зависит от взаимодействия президента и конгресса. Если, например, победит президент-республиканец, а в конгрессе большинство будет у демократов, начнется "тянучка" и парламент не будет утверждать решения президента", - сказал Лукин в эфире телеканала "Россия 24".Для России, по его словам, важно, чтобы в США был такой глава государства, "с которым можно вести диалог".Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-04T08:37 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир лукин, джо байден, сша, в мире