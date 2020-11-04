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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582955696.html
Эксперт: США останутся "расколотой" страной при любом результате выборов
Эксперт: США останутся "расколотой" страной при любом результате выборов
Соединенные Штаты при любом исходе президентских выборов останутся "расколотой" страной, достижение в ней консенсуса по тем или иным вопросам внутренней или... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T05:31
2020-11-04T05:31
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты при любом исходе президентских выборов останутся "расколотой" страной, достижение в ней консенсуса по тем или иным вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Как отметил Сокольщик, в последние годы в политической жизни Соединенных Штатов наблюдается "беспрецедентная поляризация", которая нашла отражение в ожесточенной риторике двух кандидатов в президенты, а также уличных протестах. Радикализм становится новой нормой американской политики, полагает эксперт.В свою очередь республиканцы, по мнению политолога, все дальше эволюционирует "право", акцентируя свое внимание на правых консервативных идеях.В этой связи политолог делает вывод о том, что возможность достижения компромисса в политических кругах Соединенных Штатов заметно сузится, причем неважно, какой из кандидатов одержит верх в нынешней президентской гонке."Реализация политики консенсуса, столь характерной для США даже в период "холодной войны", становится все в большей степени невозможна. Даже после окончания президентских выборов, вне зависимости от ее итогов, Соединенные Штаты останутся расколотой страной", - прогнозирует эксперт.Он добавил, что даже если демократы получает президентский пост, а республиканцы хотя бы частично сохранят контроль над Конгрессом, политические баталии продолжатся с прежней силой. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-ssha-1582952465.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт: США останутся "расколотой" страной при любом результате выборов

05:31 04.11.2020
 
© REUTERS / Adrees LatifСотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США
Сотрудница избирательной комиссии после окончания голосования на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Adrees Latif
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты при любом исходе президентских выборов останутся "расколотой" страной, достижение в ней консенсуса по тем или иным вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Как отметил Сокольщик, в последние годы в политической жизни Соединенных Штатов наблюдается "беспрецедентная поляризация", которая нашла отражение в ожесточенной риторике двух кандидатов в президенты, а также уличных протестах. Радикализм становится новой нормой американской политики, полагает эксперт.
"С одно стороны, демократическая партия все дальше и дальше отклоняется "влево". За спиной Байдена стоит Камала Харрис (сенатор от штата Калифорния – ред.), которая представляет левое крыло партии. За последние годы оно особенно усилило свои позиции. Мы видим это, прежде всего, на примере протестов, где основу составляли леворадикальные силы", - заявил РИА Новости Сокольщик.
Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
05:13
Политолог обозначил "главную интригу" обработки голосов в США
В свою очередь республиканцы, по мнению политолога, все дальше эволюционирует "право", акцентируя свое внимание на правых консервативных идеях.
"Кроме того, Трамп в своей риторике использует популистские концепции, которые основаны на моральном превосходстве и на идее, что есть "благородный американский народ" и некая "коррумпированная американская элита". Эта идеология разделяет еще больше американское общество. Здесь мы видим провал центризма и рост радикализма", - указал собеседник агентства.
В этой связи политолог делает вывод о том, что возможность достижения компромисса в политических кругах Соединенных Штатов заметно сузится, причем неважно, какой из кандидатов одержит верх в нынешней президентской гонке.
"Реализация политики консенсуса, столь характерной для США даже в период "холодной войны", становится все в большей степени невозможна. Даже после окончания президентских выборов, вне зависимости от ее итогов, Соединенные Штаты останутся расколотой страной", - прогнозирует эксперт.
Он добавил, что даже если демократы получает президентский пост, а республиканцы хотя бы частично сохранят контроль над Конгрессом, политические баталии продолжатся с прежней силой.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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