https://ria.ru/20201104/vybory-1582955696.html

Эксперт: США останутся "расколотой" страной при любом результате выборов

Эксперт: США останутся "расколотой" страной при любом результате выборов

Соединенные Штаты при любом исходе президентских выборов останутся "расколотой" страной, достижение в ней консенсуса по тем или иным вопросам внутренней или... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T05:31

2020-11-04T05:31

2020-11-04T05:31

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты при любом исходе президентских выборов останутся "расколотой" страной, достижение в ней консенсуса по тем или иным вопросам внутренней или внешней политики станет почти невозможным, считает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Как отметил Сокольщик, в последние годы в политической жизни Соединенных Штатов наблюдается "беспрецедентная поляризация", которая нашла отражение в ожесточенной риторике двух кандидатов в президенты, а также уличных протестах. Радикализм становится новой нормой американской политики, полагает эксперт.В свою очередь республиканцы, по мнению политолога, все дальше эволюционирует "право", акцентируя свое внимание на правых консервативных идеях.В этой связи политолог делает вывод о том, что возможность достижения компромисса в политических кругах Соединенных Штатов заметно сузится, причем неважно, какой из кандидатов одержит верх в нынешней президентской гонке."Реализация политики консенсуса, столь характерной для США даже в период "холодной войны", становится все в большей степени невозможна. Даже после окончания президентских выборов, вне зависимости от ее итогов, Соединенные Штаты останутся расколотой страной", - прогнозирует эксперт.Он добавил, что даже если демократы получает президентский пост, а республиканцы хотя бы частично сохранят контроль над Конгрессом, политические баталии продолжатся с прежней силой. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201104/vybory-ssha-1582952465.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире