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Fox News: Трамп побеждает в Западной Вирджинии с пятью выборщиками
Fox News: Трамп побеждает в Западной Вирджинии с пятью выборщиками
Президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Западной Вирджинии с пятью голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News на основе частичных... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:32
2020-11-04T03:32
2020-11-04T03:35
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Западной Вирджинии с пятью голосами выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News на основе частичных результатов.В этом традиционно республиканском штате ожидалась победа Трампа.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире